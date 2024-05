The Macallan inaugura su primera galería en latinoamérica

The Macallan Gallery ha sido inaugurada en Colombia, en la Zona Rosa de Bogotá, marcando un nuevo concepto de venta y un espacio experiencial inmersivo que da vida a su maestría en la elaboración de whisky y al ethos de la marca "Nurtured by Nature" (Nutrido por la Naturaleza).

The Macallan Gallery contará con 139 metros cuadrados de espacio comercial distribuidos en dos pisos, donde los visitantes podrán descubrir The Macallan Estate en Escocia, donde se elabora cada excepcional whisky single malt en la Destilería única de la marca. The Macallan Gallery ha sido creada por el arquitecto internacionalmente galardonado Jamie Fobert, cuyas obras incluyen el histórico Fondaco dei Tedeschi en Venecia y la extensión de la National Portrait Gallery de Londres. The Macallan Gallery transportará a los visitantes a una experiencia inmersiva donde podrán aprender sobre la Destilería de The Macallan, la creación del whisky y comprar entre la amplia gama de destilados de la marca. La experiencia de venta abrirá en junio de 2024.

The Macallan Gallery en Bogotá ofrece una oportunidad de venta única que combina naturaleza y cultura. Los interesados están invitados a embarcarse en un viaje práctico a través de la naturaleza, la armonía y el tiempo. Este concepto innovador incorpora cinco áreas distintivas, incluyendo:

The Arboretrum: Un espacio de venta exclusivo.

The Horizon: Elegancia para una experiencia culinaria y de exhibición exquisita.

The Solstice: Un salón exclusivo y privado de compromiso y entretenimiento.

The Trellis: El bar dentro de The Macallan House.

The Paragon: Exploración y descubrimiento de las expresiones de whisky de The Macallan.

Complementando el viaje, los invitados disfrutarán de sutiles infusiones de hierbas aromáticas silvestres y finalmente descubrirán la infinita gama de colores naturales imbuidos por el proceso de maduración en roble. Las instalaciones informativas están siempre presentes, ofreciendo la oportunidad de descubrir la maestría en la elaboración del whisky junto con el profundo respeto de The Macallan por la naturaleza. En exhibición y disponibles para la compra habrá una extensa colección de whiskies single malt de edición limitada y de la gama principal.

The Macallan Gallery está adornada con códigos de diseño que rinden homenaje a los pilares fundamentales de la marca, “Los Seis Pilares”, por sus personajes y espíritus.

Suelo de Roble: Un homenaje a las barricas sazonadas con Jerez.

El Color Rojo: Color simbólico asociado al fundador de The Macallan, Alexander Reid.

Piedra de Albariza: Celebra el suelo fértil de Jerez de la Frontera, España, hogar del vino de Jerez que da a las barricas de The Macallan su perfil característico.

Las Paredes Onduladas: Un reconocimiento al techo único de la destilería de The Macallan y la belleza del condado escocés.

The Macallan Gallery continuará organizando eventos y programas para mostrar su colaboración con artistas, diseñadores, socios de lujo y marcas de prestigio después de su inauguración en junio de 2024. Adicional, The Macallan mantiene su colaboración con Global Wine & Spirits para ser el operador y distribuidor oficial localmente para la marca y su Galería.

Felipe Ferrari, Head of Creative de The Macallan, comenta:

The Macallan Gallery es algo único que nunca hemos revelado antes en la región – un lugar único que captura nuestro inquebrantable compromiso con la excelencia sin concesiones y da vida a la innovación, creatividad y conexión con la naturaleza que han estado en el corazón de The Macallan durante casi 200 años

Melissa Uribe, Marketing Director para México, América Latina y el Caribe en Edrington , comparte:

Desde el momento en que los visitantes ponen un pie en The Macallan Gallery, se transportarán al hogar de la marca en Speyside, Escocia. El entorno comercial ofrece a los visitantes una experiencia inmersiva y atractiva para apreciar las incomparables ofertas de The Macallan

Julián Fernández, Managing Director para Edrington en México, América Latina y el Caribe, concluye que:

Colombia es un mercado en crecimiento muy importante para The Macallan, ya que es uno de los mayores consumidores de whisky. Es un inmenso honor abrir nuestro tercer concepto de venta insignia para The Macallan a nivel mundial, donde esperamos dar la bienvenida a nuestros leales clientes de muchos años, así como a nuevos fanáticos al mundo del excepcional whisky escocés single malt. Invitamos a todos a descubrir la herencia, artesanía e innovación únicas de The Macallan mientras celebramos nuestra campaña '200 Años de Juventud

The Macallan Gallery abrirá en la Calle 84A #11-50, La Cabrera, Bogotá, D.C., Colombia, el 3 de junio de 2024. La gran inauguración fue el 29 de mayo de 2024. Para reservar una cena en la Galería, puede hacerlo a través de este link.

