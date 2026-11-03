Alpina: 81 años después, la historia continua

Andrea Restrepo Vallecilla, gerente de Marca Alpina, cuenta cómo la marca ha construido su vínculo emocional con los colombianos.

Revista P&M. Alpina lleva 81 años en la vida de los colombianos. ¿Cómo ha construido ese vínculo emocional y qué la hace diferente?

Andrea Restrepo. Durante más de ocho décadas, hemos construido una relación que va más allá de nuestros productos: buscamos experiencias que conecten con las personas en cada etapa de sus vidas y nos permitan acompañar a distintas generaciones.

Detrás de lo que hacemos está nuestro compromiso con la nutrición y el propósito de ofrecer soluciones que combinen innovación, sostenibilidad, calidad y ese sabor que tanto disfrutan.

Queremos seguir evolucionando con ellos y encontrando nuevas formas de estar presentes en sus vidas. Porque más allá del camino que hemos recorrido, lo que queremos es seguir construyendo ese vínculo y ganándonos un lugar en el corazón de los colombianos todos los días.

P&M: ¿Cómo identifica Alpina oportunidades para crear tenden- cias de consumo?

AR. La innovación siempre ha sido parte de nuestro ADN. Tomamos decisiones basadas en datos, apoyándonos en herramientas, investigación científica rigurosa y análisis de tendencias locales y globales para comprender a profundidad a las personas y nuestros consumidores. No nos quedamos solo con lo que dicen que quieren: buscamos entender cómo se comportan, qué consumen, qué los mueve y qué necesitan para anticiparnos a los cambios y a esas necesidades, incluso antes de que ellos mismos lo sepan.

Por ejemplo, hace aproximadamente 40 años, industrializamos un ritual muy colombiano: mezclar yogurt con cereal. Así nació el Bon Yurt, de una oportunidad que identificamos en los consumidores. Mientras que, Kéfir Plus Alpina, nuestra última innovación, refleja cómo con conocimiento científico y últimas tecnologías desarrollamos un producto único en Colombia que busca responder al interés cada vez más alto de las personas por su bienestar, nutrición funcional y salud gastrointestinal.

Innovar significa identificar oportunidades reales para aportar valor y contribuir a la evolución de la categoría, sin perder de vista nuestra esencia.

P&M. ¿Qué necesita hacer Alpina para seguir siendo una de las marcas más queridas y conquistar las nuevas generaciones?

AR. Queremos seguir estando cerca del corazón de los colombianos, no solo a través de nuestros productos, sino también de la forma en cómo conectamos con ellos. Para lograrlo, evolucionamos junto a las personas, entendiendo cómo cambian sus hábitos e intereses y encontrando nuevas formas de ser relevantes en sus vidas, siendo consistentes con nuestra esencia y propósito. Queremos construir marcas que los colombianos recuerden y así lograr relaciones a largo plazo.

El futuro está en que quienes han crecido con nosotros encuentren nuevas razones para seguirnos eligiendo y que las nuevas generaciones construyan su propia historia con Alpina. No se trata de vivir de lo que hemos construido, sino de seguir siendo parte de lo que viene.

Artículo publicado en la edición #506 de los meses de octubre y noviembre de 2026.

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