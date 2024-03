Merco presenta las 100 empresas más responsables en E.S.G. en Colombia en 2023

El 29 de febrero de 2024 se presentaron, a través de un webinar, los resultados de la treceava edición del estudio de Merco Responsabilidad ESG Colombia 2023, el estudio que integra las valoraciones de diferentes fuentes de información respecto al compromiso de las empresas colombianas en torno al medio ambiente y cambio climático, además de la responsabilidad con los empleados, contribución con el país y el compromiso social, asimismo evalúa su comportamiento ético y de gobierno corporativo, entre otros.

“La Responsabilidad no es una opción para las empresas, es una condición permanente, o se es responsable o no se es. No podemos olvidar que las expectativas y demandas sociales crecen más que las inversiones en Responsabilidad de las empresas, sin demeritar que se ha venido avanzando en este aspecto, pero la percepción minimiza esos avances. En Colombia, por ejemplo, la valoración del Compromiso con el medioambiente y el cambio climático por parte de los expertos en RSC, es la variable que mejora más en comparación con el 2022 y, al mismo tiempo, es la más baja valorada por este público en 2023, con 64,7 sobre 100, mientras que en Perú para esta misma variable se obtiene 73,4” señaló, Catalina Londoño Moreno, Directora General de Merco para Colombia.

El TOP 10 de Merco Responsabilidad ESG 2023

Las empresas que se ubican en el Top 10 para el 2023 en el ranking de Merco Responsabilidad ESG son: Bancolombia, ocupa la primera posición, seguida por Grupo Nutresa quien conserva el segundo lugar, Crepes & Waffles, continua en el tercer puesto, Alpina, se mantiene en el cuarto puesto y Sura, sigue en el quinto lugar.

En las siguientes posiciones de las empresas con mejor Responsabilidad ESG encontramos a: Organización Corona, escala del doceavo puesto al sexto lugar, Bavaria, se mantiene en la séptima posición, Ecopetrol, pasa del sexto al octavo lugar, Alquería, sube de la décima a la novena posición y el Grupo Argos, pasa del octavo al décimo lugar.

“Este año hemos querido profundizar en los sectores que tienen mejores datos objetivos, mejores valoraciones tanto por partes de expertos en RSC como para la población general”, comentó Enrique Mañas, Director de Merco

Como principales conclusiones aseguró que, “Para la población general los sectores son responsables o no lo son. A su vez, el sector de Alimentos tiene una excelente realidad que es recogida tanto por públicos informados como por población general”

Por primera vez ingresaron al ranking 100 de Merco Responsabilidad ESG: Grupo Bolívar en el puesto 61, Nubank en el puesto 84, Grupo Vanti en el lugar 89 y Corficolombiana en el puesto 98

El TOP 10 de empresas más responsables con el medio ambiente (E)



Este ranking evalúa variables como el cambio climático, sostenibilidad y compromiso con el medioambiente

Dentro del ranking también aparecen: Sura, puesto quince; Grupo Carvajal, puesto veinte, Toyota, puesto veinticinco; EPM en la posición treinta, BBVA en el lugar treinta y cinco, entre otras.

Top 10 de empresas más responsables en el ámbito interno, clientes y sociedad (S)

Este ranking mide variables como la responsabilidad con los empleados, la contribución a la comunidad, el compromiso con el país, el compromiso social, y el respeto a los derechos de los consumidores.

Otras compañías que aparecen en este listado del ranking son: Natura Cosméticos, puesto quince; Postobón, puesto veinte; Universidad Eafit, puesto veinticinco; Johnson & Johnson, puesto treinta; Metro de Medellín en la posición treinta y cinco, entre otras.

Enrique Mañanas, Director de Merco destacó como “Desde la óptica de los colaboradores de las empresas colombianas, estos valoran a sus organizaciones como empresas responsables, aunque deben cuidar más “algunos talentos” haciendo referencia al talento de personas con discapacidad con una valoración de 7.1 y al talento senior con una valoración de 7.4 sobre 10” .

Top 10 Ranking de empresas más responsables a nivel ético y de gobierno corporativo (G)

Este ranking monitorea el comportamiento ético, la transparencia y el gobierno corporativo de las compañías.

Empresas como Procafecol (Juan Valdez), figuran en el quince, Postobón en el lugar veinte, Grupo Carvajal, puesto veinticinco; Google en la posición treinta, Microsoft en el lugar treinta y cinco, entre otras.

Este estudio cuenta con la participación de directivos (directivos de compañías que facturan más de 30 millones de dólares en Colombia), expertos (en responsabilidad social corporativa, analistas financieros, periodistas de información económica, miembros del Gobierno, representantes de ONG’s, representantes de sindicatos, asociaciones de consumidores, Social Media Manager), Merco Sociedad (población general), Merco Digital (medios digitales, influenciadores y usuarios del ámbito digital), Merco Talento y Evaluación de Méritos (indicadores de gestión de Responsabilidad ESG).

El ranking de Merco Responsabilidad ESG 2023 fue desarrollado gracias a la participación de 25 fuentes de información, que de forma libre y voluntaria respondieron 80.472 encuestas, estudio que fue realizado entre marzo de 2023 y febrero de 2024.

Acerca de Merco

Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) es ya uno de los monitores de referencia en el mundo. Se trata de un instrumento de evaluación reputacional lanzado en el año 2000, basado en una metodología multistakeholders Un monitor abierto y gratuito donde la participación y la posición dependen exclusivamente del reconocimiento obtenido en los diferentes públicos de interés

Actualmente Merco elabora seis rankings (Merco Empresas, Merco Líderes, Merco Responsabilidad ESG, Merco Talento, Merco Sociedad y Merco Digital) y tiene presencia en 16 países: España, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Perú, Bolivia, Brasil, México, Costa Rica, Panamá, Portugal, Rep. Dominicana, Uruguay, Italia.

Se trata del primer monitor auditado del mundo, pues el seguimiento y verificación de su proceso de elaboración y resultados es objeto de una revisión independiente por parte de KPMG, según la norma ISAE 3000, que publica su dictamen para cada edición.

