Nestlé y UNESCO se unen para apoyar proyectos innovadores con impacto social

Nestlé y la UNESCO se unen para desarrollar el programa “Impulso Joven - Because Youth Matter”, con el objetivo de proporcionar recursos y competencias necesarias para la realización de proyectos innovadores que tengan un impacto social positivo en las comunidades.

'Impulso Joven - Because Youth Matter' iniciará con la implementación de un piloto en América Latina, a través de una convocatoria abierta a candidaturas de toda la región, con miras a que la alianza se amplíe posteriormente a escala mundial. Además, durante 2023, el programa contará con una inversión inicial de 10.000 dólares para 20 jóvenes líderes, emprendedores y organizaciones juveniles, con el fin de ayudarles a crear e implementar iniciativas de alto impacto social.

Quienes reciban este financiamiento se beneficiarán además de sesiones de formación y tutorías a lo largo del desarrollo de sus proyectos por parte de expertos de Nestlé y de la UNESCO. Con el apoyo de la UNESCO, los beneficiarios también podrán presentar sus ideas y propuestas a responsables políticos junto a distintos actores de la sociedad civil para incrementar su repercusión.

Para seleccionar a los beneficiarios, un jurado internacional compuesto por jóvenes y expertos, conformado tanto por Nestlé como por la UNESCO, evaluará las candidaturas; ellos tendrán la tarea de evaluar las propuestas con mayor potencial de transformación social, de jóvenes entre 18 y 30 años.

"Hay que dar a las personas jóvenes la oportunidad de convertirse en emprendedores e innovadores. Las juventudes impulsan el progreso económico y social y, sin embargo, el mundo no les apoya lo suficiente. Carecen de apoyo financiero y no participan en la toma de decisiones. A través de esta asociación con la UNESCO, esperamos marcar la diferencia y ayudar a los líderes del futuro a encontrar su voz y poner sus ideas en práctica”, señala Laurent Freixe, CEO de Nestlé para la zona de América Latina y fundador de la iniciativa Nestlé Needs YOUth.

De modo que, con esta alianza, se reafirma el compromiso de estas organizaciones de ayudar a los jóvenes a alcanzar su pleno potencial en un momento en que hay múltiples crisis que afectan al mundo. Los efectos socioeconómicos de la pandemia COVID-19, y prevenir y mitigar los efectos del cambio climático son algunos factores extra coyunturales a los que se enfrentan.

Para el Sector de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO es un paso importante la articulación del programa con Nestlé, gracias a su experiencia y compromiso establecido hace más de 10 años en trabajar para el empoderamiento laboral, educativo y económico, y lograr impactar a más de 10 millones de jóvenes en el 2030, a través de su iniciativa Nestlé needs YOUth. A la fecha, la compañía ha beneficiado, en todo el mundo, a más de cinco millones de jóvenes en sus tres pilares: empleo y empleabilidad, agroempresariado y emprendimiento.

“Las juventudes merecen la oportunidad de triunfar y, al hacerlo, de cambiar el mundo. La UNESCO se ha asociado con Nestlé para ayudar a que las ideas de los jóvenes prosperen y contribuyan a transformar nuestras sociedades. Nuestro programa conjunto creará un espacio para que las juventudes tengan impacto, inspirando a muchas otras personas, mayores y jóvenes, a seguir su ejemplo. La solución a las múltiples crisis que padecemos pasa por que todas las juventudes se pongan manos a la obra”, declaró Gabriela Ramos, Subdirectora General de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO.

