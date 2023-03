Ariadna Communications Group presenta a Paulina Parra como su nueva managing director para Colombia, a Julián Larrarte como director de estrategia y a David Muñoz como director creativo

Juan David Pinzón Presidente y CEO de Ariadna Communications Group anuncia el nombramiento de Paulina Parra como Managing Director en Colombia quien se encargará de liderar y desarrollar todas las compañías y unidades de negocio del grupo, así como del liderazgo de Grupo ZEA, compañía que se suma con su gran experiencia a la oferta integral del grupo Ariadna.

Así mismo, se une a la compañía Julián Larrarte con 15 años de experiencia, con magister en dirección de marketing estratégica, 10 años como docente, quien será el nuevo Director de Estrategia y Medios en Colombia, buscando transformar e innovar en la industria publicitaria de la mano de David Muñoz, como nuevo Director Creativo, con 11 años de experiencia en el desarrollo e integración de estrategias de comunicación.

Además, como parte del crecimiento regional, Pinzón anuncia la contratación de Sergio Lara como Managing Director en México, Fernanda Ordorica en USA, pares de Paulina Parra en dichos mercados.

Ariadna Communications grupo cuenta con oficinas en 14 países, compañías y unidades de negocio especializadas en estrategia de comunicación, planeación y compra de medios digitales y convencionales, e commerce y performance marketing, salud (Ariadna Health), turismo (Ariadna Travel), BTL y experiencias de marca (Hot Hatch), desarrollo web e innovación tecnológica (CDI), Marketing Intelligence enfocado en performance / end to end marketing (Merge), educación (La Academia) SEO marketing (Mind Ly), influencer marketing, content marketing, Mobile Digital Out Of Home (Led Truck), servicios de integración financiera (Back Office), entre otros.

