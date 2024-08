“En Hotmart no trabajamos solo pedazos de la estrategia, somos un servicio all in one”, Mariana Salgado

El 29, 30 y 31 de agosto Hotmart, plataforma de marketing digital para creadores de contenido y emprendedores, llevará a cabo el Fire en Belo Horizonte, Brasil. Este evento es uno de los más importantes de marketing digital en la región, reúne más de 8.000 personas, y cuenta con conferencistas como Neil Patel y Vilma Núñez.

Para conocer más sobre Hotmart, el Fire y el trabajo de la compañía, P&M habló con Mariana Salgado, Marketing Manager LATAM de Hotmart.

Revista P&M: Háblame sobre el Fire, sus escenarios y qué deben esperar los asistentes del evento.

Mariana Salgado: Es un evento que cambia la industria. Nosotros que tratamos de ser pioneros en Latinoamérica, traemos la novena edición de este festival que inició en 2015, porque en el Fire Brasil buscamos traer el futuro a esta región.,

Este año vamos a rebasar los 1.000 participantes de Latinoamérica, estoy segura, porque allí no solo se recibe información, sino conexiones clave para todos quienes van. Tendremos 140 ponencias y paneles, más de 100 horas de contenidos y un espacio de 33.000 metros cuadrados.

Lo mantenemos en Belo Horizonte porque así mantenemos un poco del origen de Hotmart con lo nuevo. La idea, además, es generar comunidad y conocimiento que ayude a darle más nivel a cada negocio y un conocimiento profundo sobre las nuevas tendencias.

El Festival tiene diferentes escenarios. El escenario I, que es de inspiración, donde los asistentes podrán oír a grandes expertos del sector, marcas, casos y todo lo que tenga que ver con Fire. El R, que es de conocimiento técnico profundo, con especialistas de nicho. El escenario E, de educación y clases inmersivas para solucionar problemas de los creadores. El escenario VIP, con contenidos avanzados, con expertos de grandes productoras y Q & A exclusivos.

Este año tendremos ponentes de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y más como David Merchante, Maite Issa, Neil Patel, Tito Gálvez y más. También tendremos contenido de marcas como TikTok, Canva y Manychat, todas innovadoras en el ámbito digital.

De esta forma, el Fire es un espacio innovador, de actualización y conexión.

Revista P&M: ¿Podrías hablarme del Creator Economy, qué es y cuál es el enfoque de Hotmart para trabajar con estas personas?

M.S.: La Creator Economy es la economía del creador, y es una nueva potencia en materia de generar dinero a través de la monetización de contenidos. Nos llamamos los pioneros de la Creator Economy porque no dependemos de likes o views o marcas, sino de contenidos como tal, lo cual representa una oportunidad de mercado enorme.

En Hotmart los creadores ya superaron los 10.000 millones de dólares de producción. Imagínate cómo nosotros, que en un punto pensábamos que sólo se podía monetizar Youtube, entendimos que se puede hacerlo solo con conocimiento y estrategias de venta.

Revista P&M: Hotmart ofrece un servicio all in one. ¿Por qué le apuestan a un evento tan diverso como el Fire y no a algo más especializado?

M.S.: Porque no solo somos una cosa. El all in one significa no solo e commerce, de hecho, no somos e commerce, sino el socio comercial ideal para emprender digitalmente. Es decir, con un e commerce pagas una mensualidad y si vendes o no ya pagaste. En Hotmart es un gana-gana porque si los creadores venden, nosotros ganamos

Nuestro core de eventos se debe a que los eventos permiten crear comunidad, porque mostramos herramientas correctas y sabemos que este mundo se maneja con base en conexiones. Hotmart te pone las conexiones. Por ejemplo, sentarte con Vilma Núñez a que te diga en tres minutos cómo emprender digitalmente y nos enorgullece mucho nuestra comunidad para la que hacemos eventos increíbles con contenido de valor presencial, y eso hace la diferencia.

Si somos la empresa que está revolucionando la Creador Economy, tenemos que subir la vara y hacer las cosas mejor.

Revista P&M: Hotmail trabaja con muchos creadores y en múltiples países. En 2024, en un contexto en el que tecnologías como la Inteligencia Artificial generativa han explotado, ¿Cuál es la mayor oportunidad para alguien que quiera entrar en el mundo que ofrece Hotmart?

M.S.: Nosotros usamos las nuevas tecnologías a nuestro favor. Nuestra herramienta de IA te ayuda a desarrollar la idea que tengas. Es interesante ver cómo la gente le tiene cierto recelo a las nuevas tecnologías y, para nada, nosotros lo usamos como complemento, como herramienta. No lo vemos como algo que va a reemplazar al humano, va a ayudarlo. Y así lo usamos pensando en que una persona no tiene estructura, y esas herramientas pueden ayudarle.

Adicionalmente, tenemos los pilares de educación que te enseñan con micro learning. Es decir, tenemos diferentes puntos de contacto en donde si tú eres nuevo te da miedo y estás asustado, no sabes por dónde empezar, pues tenemos programas como first steps y next steps que te ayudan un poco a seguir este camino hacia el lanzamiento ideal. Entonces, por eso te mencionaba hace rato que somos el socio comercial ideal porque te ayudamos en la etapa en la que estés de tu negocio.

Por: Hotmart/Divulgación

Por ejemplo, si necesitas sugerencias sobre el formato,te la damos; nosotros te ayudamos a que las herramientas que tenemos dentro de nuestra plataforma haga todo más sencillo. Nosotros te ayudamos con todo lo que incluye una estrategia como copy, diseño, planning, etc. porque eso es lo que incluye nuestro expertise, que puedas hacer tus páginas de manera sencilla. También, si eres un creator, puedes pautar con nuestro micro learning, y podemos darte oportunidades para recuperaciones de carritos, te enseñemos a usar cupones, a que tu pasarela de pagos no vaya a fallar, a que la conversión sea automática de manera global, etc.

Si te fijas en Hotmart no trabajamos solo pedazos de estrategia o táctica, sino que somos realmente un servicio all in one.

Revista P&M: Las dos líneas duras de Hotmail son la de marketing de afiliados y la de marketing para creator. ¿Podrías hablarme sobre cómo ven ese ecosistema en América Latina?

M.S.: Es un mercado creciente y te paso algunos datos generales y específicos:

4 millones de personas han comprado al menos un producto digital de Hotmart en América Latina, eso representa solo el 2.5% activo de la población activa económicamente. Entonces nos queda mucho por crecer.

El 135% de los ingresos de los creadores provienen de vender en otros países, no en el suyo. Por eso hablamos de ser una empresa brasileña, pero vamos creciendo hacia el mundo. Y dos tercios de las ventas de los creadores latinos son internacionales.

En Latam los top cinco nichos más comprados en Hotmart son finanzas y negocios, marketing y ventas, carrera y desarrollo, salud y deportes y estudio académico. Eso muestra que estamos diversificados, no somos solo marketing digital.

Vamos más allá a regiones en las que ni nos imaginamos estar. Por eso, el número de 4 millones de personas que han comprado en Latam.

Revista P&M: En el Fire atienden todo tipo de necesidades. Tienen el Creator Hall donde hay networking. ¿Cómo asegurar un networking efectivo en un evento de 8.000 personas?

M.S.: El perfil del emprendedor nos ayuda muchísimo. Ellos usan sus ahorros para ir al Fire y van listos a abordar a quien toque. Nosotros por años los empujamos y hacíamos dinámicas para acercarlos. Hoy tenemos una comunidad tan sólida que ya no necesita ese empuje. Ellos van decididos a lograr el networking, porque saben que las conexiones generan muchísimo valor.

Adicionalmente, tenemos los VIP, que son quienes han invertido muchísimo dinero en Hotmart y son fieles a nuestros eventos y servicios.

Revista P&M: ¿Podrías adelantar alguna novedad del Fire?

M.S.: A poco vas a querer spoilers, Lo que ´sí podemos decir es que habrá lanzamientos sobre IA, que es la gran apuesta en este momento. Se te va a poner la piel chinita cuando lo veas.

