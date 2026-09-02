La tienda número 35 de Cubitt en el mundo tiene sello colombiano

Las grandes marcas no construyen su crecimiento únicamente abriendo nuevos puntos de venta. Lo hacen a partir de los aprendizajes de cada apertura, el perfeccionamiento de los procesos y el desarrollo de espacios orientados a conectar con las personas.

Con esa visión, Cubitt abrió un proceso de licitación para seleccionar la empresa que tendría la responsabilidad de desarrollar la construcción de su tienda número 35 a nivel mundial y la primera tienda oficial de la marca en Colombia, ubicada en el Centro Comercial Centro Mayor de Bogotá.

Después de un proceso en el que participaron diferentes compañías especializadas, FarukAgencia fue seleccionada como la empresa adjudicataria de la licitación y confió el desarrollo integral del proyecto a Decor Design, su línea especializada en arquitectura, diseño y construcción comercial, liderada por Valentina Pedraza, Directora de Diseño y Arquitectura.

Este proyecto se desarrolló en el marco de una relación de más de cuatro años entre FarukAgencia y Cubitt. Durante ese tiempo, la agencia ha acompañado el crecimiento de la marca mediante el desarrollo de activaciones BTL, fabricación de mobiliario para sus puntos de venta, producción de experiencias de marca y soluciones integrales 360°.

Durante este periodo, FarukAgencia trabajó con la identidad de la marca, sus estándares internacionales y los requerimientos relacionados con la experiencia que busca ofrecer en sus puntos de venta. Este conocimiento fue incorporado al desarrollo de la propuesta técnica y a la ejecución del proyecto.

Durante aproximadamente un mes, el equipo de arquitectos, diseñadores industriales, ingenieros, coordinadores de obra, maestros, carpinteros, electricistas, personal de acabados y logística trabajó de manera coordinada para ejecutar la construcción de la tienda bajo un cronograma de obra.

El proyecto contempló la fabricación e instalación de mobiliario comercial, adecuaciones arquitectónicas, acabados, sistemas de iluminación, elementos gráficos, implementación de imagen de marca, coordinación técnica de proveedores, control de calidad en cada etapa constructiva y supervisión permanente hasta la entrega final. Cada componente fue desarrollado de acuerdo con los lineamientos corporativos establecidos por Cubitt para sus tiendas a nivel internacional.

Gran parte de la ejecución se desarrolló en jornadas extendidas y trabajos nocturnos, con el objetivo de cumplir los tiempos establecidos y mantener las especificaciones definidas para los materiales, los acabados y la experiencia final del cliente.

Para FarukAgencia y Decor Design, este proyecto corresponde a la construcción de la tienda número 35 de Cubitt en el mundo y la primera en Colombia. La apertura del establecimiento marca el inicio de una nueva etapa de expansión de la compañía en el país.

La primera tienda de Cubitt en Colombia abrió sus puertas al público en el Centro Comercial Centro Mayor de Bogotá y hace parte del proceso de expansión de la marca en el país.

El proyecto integró estrategia, arquitectura, diseño y ejecución para el desarrollo del nuevo espacio comercial de Cubitt en Colombia. La apertura también da continuidad al trabajo desarrollado entre la marca y FarukAgencia durante los últimos cuatro años.

Esta primera tienda en Colombia inicia la presencia física de Cubitt en el país y establece el punto de partida para el crecimiento de la marca en el mercado colombiano.

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