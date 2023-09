Lumo, un laboratorio para experimentar el futuro

Hace 20 años, cuando la Web 2.0 apenas daba sus primeros pasos y las redes sociales más influyentes no copaban aún buena parte del tiempo de las audiencias, esta apuesta no se concebía. Hoy, cuando la Web 3.0 ya hace parte del futuro imaginado de las industrias culturales y han aparecido en escena todo tipo de tecnologías, es momento de surfear en la cresta de la ola y vislumbrar los futuros posibles.

Esa es la apuesta de Lumo, el laboratorio de medios de Caracol Televisión enfocado en el diseño de futuros. Se trata de explorar los diferentes escenarios futuros y anticipar los grandes cambios que pueden generar las tendencias y nuevas tecnologías con un impacto potencial en la industria de los medios de comunicación.

“Lumo tiene múltiples elementos: es una fábrica de conocimiento, de creación de escenarios futuros, de identificación de oportunidades, de experimentación e incluso de conceptualización de nuevos negocios que le permitan a Caracol Televisión mantenerse a la vanguardia”, explica Nathalie Vélez Ponce, directora de Lumo.

Equipo sólido y referentes de peso

En tiempos de cambio vertiginoso, Lumo busca generar un espacio de conexión y experimentación con las audiencias, las marcas y el ecosistema en general. La iniciativa se une a otras en el panorama global. Hoy existen diferentes tipos de laboratorios de medios y centros de investigación de futuro y los grandes medios de comunicación no han sido ajenos a su desarrollo. Uno de los casos más representativos es el Blue Room de la BBC: un laboratorio de investigación y demostración de tecnología de consumo que explora las nuevas formas en que las audiencias encuentran, consumen, crean e interactúan con el contenido. Es uno de los referentes de Lumo, junto a MIT Media Lab, IFTF (Institute for the Futures), CIFS (Copenhagen Institute for Future Studies) y Futurity Systems.

De este lado del mundo, Lumo opera con un equipo de siete personas, todas con un foco estratégico y experiencias previas en creatividad, docencia universitaria, investigación e innovación. Según su directora, este es un equipo diverso, versátil, curioso, propositivo, con alto nivel de seniority, que va en pos del crecimiento y el aprendizaje continuo y que siempre está buscando maneras de resolver problemas complejos con altos niveles de incertidumbre.

Para lograrlo, además de su directora, Lumo cuenta con tres duplas para liderar y articular cada una de sus tres líneas: Lumo Radar, Lumo Box y Lumo Ventures.

Un modelo y tres líneas de acción interconectadas

Diseñar y experimentar con futuros requiere de unas líneas de acción que marquen claramente los focos estratégicos del laboratorio. En Lumo trabajan con tres, que buscan identificar tendencias y oportunidades, crear herramientas, y facilitar conexiones.

Lumo Radar, por ejemplo, descifra qué está sucediendo con las tendencias y tecnologías disruptivas y busca traducirlas en oportunidades para Caracol Televisión.

Lumo Box, por su parte, apunta al diseño de escenarios futuros, construcción de dinámicas de transferencia del conocimiento y la experimentación.

Finalmente, con la convicción de que el futuro no se construye en solitario y que “las startups son atajos al futuro”, Lumo Ventures busca la conexión con startups y el ecosistema para aprovechar de la mejor manera las oportunidades detectadas.

De manera transversal a estas líneas de acción, Lumo definió un modelo de cinco “E” –cada una referente a etapas sucesivas–, que le permite al laboratorio recorrer las diferentes etapas y entregables de sus procesos.

1. Entender las nuevas tendencias y tecnologías para conectarlas con las necesidades y capacidades de Caracol Televisión.

2. Estructurar un set de escenarios futuros y un portafolio de oportunidades.

3. Experimentar de distintas maneras y para diferentes niveles de tiempo y complejidad, jugando con modelos divergentes y escenarios convergentes, y siempre con un robusto proceso de gestión documental.

4. Emprender e interactuar con las startups para crear, invertir o, incluso, adquirir un nuevo negocio.

5. Escalar y poner en marcha los proyectos estratégicos alineados con los futuros deseables y probables para la compañía.

¿Hacia dónde va el futuro? Aunque es complejo aislar una tecnología o tendencia y categorizarla como la que marcará la diferencia, Lumo considera que una mezcla interconectada de la inteligencia artificial, el metaverso y la Web 3.0 puede generar mayor impacto para la industria. Allí concentra sus esfuerzos y esto, sumado a su interés de “pararse en los hombros de los gigantes” al crear y desarrollar una red global de expertos en tecnología, en medios y en futuros de diferentes lugares del mundo.

Artículo publicado en la edición #487 de los meses de agosto y septiembre de 2023.

También le puede interesar: Poker lanza plataforma de inteligencia artificial para ahorrar en compras