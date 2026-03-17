Pandora expande su portafolio con joyería de platino y fortalece su liderazgo en sostenibilidad

La compañía danesa marca un hito en su estrategia internacional al introducir acabados en platino, mientras es ratificada por Corporate Knights como la marca de consumo más sostenible del mundo en 2026.

Pandora ha dado un golpe de autoridad en la industria de la joyería global al anunciar dos avances estratégicos que definen su hoja de ruta para los próximos años: la inclusión de joyería con baño de platino y su nombramiento como líder mundial en sostenibilidad.

Estos hitos, comunicados en febrero de 2026, buscan fortalecer el posicionamiento de la firma en el mercado de lujo accesible, combinando la innovación técnica con un compromiso ético que atraviesa toda su cadena de valor.

La incursión en la categoría de piezas con baño de platino responde a una necesidad de diversificar el portafolio y elevar la propuesta de valor de la marca, ofreciendo materiales de alta gama que resuenen con la demanda de exclusividad actual.

Berta de Pablos-Barbier, CEO de Pandora, ha destacado que esta expansión incorpora un nuevo metal precioso bajo los más altos estándares de calidad, reforzando así el liderazgo de la compañía en el segmento de joyería de diseño.

Según la directiva, esta innovación técnica permite a la empresa adaptarse con agilidad a las fluctuaciones en los costos de las materias primas, garantizando que los consumidores sigan recibiendo productos excepcionales para el uso diario.

Las nuevas piezas con baño de platino han sido diseñadas para ofrecer una estética refinada que mezcla la elegancia moderna con una durabilidad superior, lo que promete una acogida entusiasta por parte de la comunidad global de seguidores de la marca.

Este lanzamiento, previsto para los próximos meses, es una muestra de la resiliencia del negocio de Pandora, que continúa apostando por acabados finamente hechos a mano para diferenciarse de la competencia internacional.

En paralelo al desarrollo de producto, Pandora ha sido reconocida oficialmente por Corporate Knights como la marca de consumo más sostenible del mundo, un logro basado en el análisis de más de 7,500 compañías globales.

Este reconocimiento de Corporate Knights, firma líder en el fomento del "capitalismo limpio", destaca el desempeño excepcional de la marca en ingresos sostenibles e inversión en descarbonización dentro de su prestigioso ranking Global 100.

La compañía ha subrayado que este logro no es un hecho aislado, sino el resultado del cambio al uso de plata y oro 100% reciclados, así como la exitosa implementación de diamantes cultivados en laboratorio.

Pandora mantiene el ambicioso objetivo climático de reducir a la mitad sus emisiones de gases de efecto invernadero en toda su cadena de valor para el año 2030, obteniendo puntajes perfectos en diversas métricas de ingresos sostenibles.

Con ingresos que alcanzaron los 32.5 mil millones de coronas danesas en 2025, la empresa demuestra que el éxito financiero puede ir de la mano con la responsabilidad social y la innovación constante en materiales de lujo.

Con presencia en más de 100 países y una red de 7,000 puntos de venta, Pandora se consolida como el actor más relevante de la joyería moderna, proyectando un futuro donde la elegancia y el respeto por el planeta son inseparables.

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