Margarita anuncia patrocinio de la Copa Mundial de la FIFA 26 y la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027

Margarita, conocida internacionalmente como Lay’s, se ha convertido en el nuevo patrocinador de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 y la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027. Este anuncio marca la continuación de una alianza entre la marca y la FIFA, que previamente incluyó el patrocinio de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023.

Como patrocinador oficial, junto con su portafolio de marcas de alimentos que incluye De Todito, Doritos y Cheetos, sorprenderá al público con experiencias exclusivas, mercancía, activaciones, entre otras, para esparcir la emoción en el evento más importante del futbol a los millones de fans en Colombia.

Cabe recordar que el próximo Mundial de la FIFA 2026 será la primera en incluir a 48 selecciones, con tres países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos. Mientras que la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 será la primera en celebrarse en Sudamérica.

“Estamos encantados de ampliar esta asociación con Lay's y reforzar nuestra colaboración ahora que nos adentramos en un periodo histórico para la FIFA y la comunidad futbolística en general. Tras participar en la última Copa Mundial de la FIFA y en la Copa Mundial Femenina de la FIFA, estamos orgullosos de que Lay's haya compartido nuestra confianza, visión e ideas para el desarrollo del fútbol mundial y se haya unido a nosotros en este viaje hacia el futuro” comentó Gianni Infantino, presidente de la FIFA

Lay's y toda la cartera de marcas de alimentación se dirigirán a los aficionados a escala mundial a través de promociones digitales y en las tiendas antes de los Mundials de 2026 y 2027 respectivamente. Las marcas también tendrán un lugar sobre el terreno de juego en todos los partidos a través de la exposición en las pantallas LED de los estadios y en los telones de fondo de las ruedas de prensa.

“Unirnos a la FIFA como patrocinador regional en 2022 fue un momento histórico, así que estamos orgullosos de haber sentado las bases para llevar nuestra asociación a escala global (...) Lay’s® tiene una larga historia de unir a los fanáticos a través del amor compartido por el juego, y esperamos crear aún más momentos icónicos, mientras continuamos utilizando nuestras marcas para inspirar a los fanáticos de la Copa Mundial de la FIFA y la Copa Mundial Femenina de la FIFA” , dijo Steven Williams, CEO de Lay’s® y Quaker® para América del Norte sobre el éxito de la relación comercial.

Además, la marca de snacks también ha liderado grandes iniciativas que impulsaron la cultura del fútbol. Estas incluyen la plataforma No Lay’s No Game – Sin Papas Margarita no hay partido - que compartió los momentos mediáticos con leyendas del fútbol como David Beckham y Thierry Henry, y la campaña Oh Lay’s, que tomó el tradicional mantra “Olé, Olé, Olé, Olé” y le dio un giro con la ayuda del campeón del mundial 2022, Lionel Messi.

Adicional a la extensa relación de Lay’s - Margarita con la FIFA, el compromiso de la marca con el fútbol también se refleja a nivel comunitario, usando el poder del juego para crear un impacto positivo e impulsar iniciativas con propósito, tal como Lay’s RePlay®. Este programa crea canchas de fútbol sostenibles hechas parcialmente de bolsas de papas reutilizadas junto con programas educativos. En Colombia, este programa tomó forma como Margarita RePlay® con una cacha ubicada en Santa Marta, Colombia.

