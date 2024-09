Llega Frenesí 2.0 con un nuevo menú de degustación

En una nueva muestra de su constante evolución y compromiso con la alta cocina, el Grupo Seratta presenta Frenessi 2.0. Se trata de una experiencia renovada de este restaurante que, nuevamente, promete llevar a sus comensales a través de un viaje multisensorial único. Esta actualización coincide con la celebración de su tercer aniversario y el séptimo, del Grupo.

Con un espacio muy íntimo, de solo 16 puestos, Frenessi recuerda que es mucho más que un restaurante, pues se constituye en un viaje de tres horas, por 10 mundos o destinos diferentes, donde la tecnología, el entretenimiento y la gastronomía se unen para dar origen a una experiencia que sorprende en cada paso. Esta es la única sala de este tipo en el país que pone a prueba los sentidos de los comensales.

“Frenessi es el restaurante más importante del Grupo y el que nos cambió el chip. Literalmente, a lo largo de tres años nos ha enseñado que desde Bogotá podemos hacer cosas diferentes, que impacten en todo el mundo. Por eso, cuando una persona viene a este lugar, pasa por diferentes emociones. Primero siente felicidad, después exaltación, agitación, excitación y arriba de todo eso… está Frenessi”, dice Jairo Palacios Ospina, fundador, CEO y Chef Creativo del Grupo Seratta.

Un viaje por el mundo y otras dimensiones

En Frenessi, los comensales realizan un viaje por las arenas del antiguo Egipto, pasan a Tokio, luego a bosques misteriosos y a playas paradisiacas, entre otros lugares, guiados siempre por el maestro de ceremonias y por los asesores gastronómicos que intervienen activamente en esta inmersión sensorial. Durante el recorrido pasan de un lugar a otro a través de juegos de imágenes, luces, sensación de calor y frío, sonido y presentaciones teatrales, que hacen de esta experiencia algo muy real y disruptivo.

“Algunos de los mundos nos conectan con civilizaciones antiguas que han dejado un legado significativo en la evolución de la gastronomía. En Frenessi evocamos raíces ancestrales y las fusionamos con nuestro enfoque de vanguardia, siempre con la vista puesta en el futuro”, comenta Leonardo Acosta, Director Audiovisual del Grupo Seratta.

El desarrollo de Frenessi 2.0, restaurante diferente ha todo lo que existe en el mercado, ha sido posible gracias al trabajo de un equipo interdisciplinario integrado por chefs, sommeliers, bartenders, ingenieros, ilusionistas, diseñadores y creativos.

En Frenessi la comida se marida con el ambiente

Frenessi rompe con lo tradicional. En este restaurante no hay carta porque se ofrece un menú degustación en 10 tiempos, donde cada bocado, elaborado con técnicas modernas, es una explosión de sabores que se complementan con música y un ambiente cuidadosamente diseñado.

“Cuando nos referimos a Frenessí hablamos de metagastronomía. Encontramos un insight muy importante y es que la gastronomía es muy subjetiva, por eso, no es lo mismo disfrutar de un plato de mojarra frita con arroz con coco frente al mar, que en Bogotá. En este restaurante, cada bocado del menú degustación ‘The future is our normal’, permite a los comensales disfrutar de los sabores que representan cada región simulada con tecnología, para que se sientan como si realmente estuvieran en el lugar. Para nosotros es muy importante que la comida esté maridada en contexto con los mundos. Esta es la esencia de Frenessi 2.0”, puntualiza Palacios Ospina.

Toda la materia prima, local e importada, es de alta calidad y trabajada con el máximo respeto. La parte de los vinos está atendida por sommeliers, que también atienden la cava de Seratta, una de las más importantes del país, con más de 700 referencias de vinos. La coctelería de autor es otra sorpresa para los amantes del buen beber.

Desde su creación, a finales de pandemia, Frenessi ha desafiado la gastronomía en Colombia y gracias a su enfoque innovador y a la visión del Grupo Seratta, ya tiene una segunda sede en Buenos Aires, Argentina. Con este restaurante, el Grupo Seratta comenzó su expansión internacional.

