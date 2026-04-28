Burger King reta a sus fans para llevar al equipo a Cartagena con su campaña: “Súbanle el sueldo a los de marketing”:

La cadena de comidas está retando a su audiencia para llegar a 10.000 suscriptores en su nuevo canal de WhatsApp, al lograrlo, prometen llevar a su equipo de marketing a Cartagena. ¿Lo lograrán?
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La cadena de comidas está retando a su audiencia para llegar a 10.000 suscriptores en su nuevo canal de WhatsApp, al lograrlo, prometen llevar a su equipo de marketing a Cartagena. ¿Lo lograrán?
En este nuevo Live hablaremos del mundial se que avecina y como las marcas, publicidad y mercadeo convergen para este evento global.