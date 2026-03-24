Juan Guillermo Cuadrado se une a Fincomercio como embajador en un año clave para el fútbol y el país

En un año marcado por importantes acontecimientos para el país —en lo económico, social y especialmente en lo deportivo—, Fincomercio anuncia su alianza con Juan Guillermo Cuadrado como embajador de marca, en una apuesta que conecta el orgullo nacional con el bienestar financiero de los colombianos.

Juan Guillermo Cuadrado representa a millones de colombianos que, desde contextos desafiantes, han construido su camino con disciplina, esfuerzo y determinación. Su historia, que nace en orígenes humildes en Necoclí y se proyecta hasta su consolidación como referente del fútbol mundial, encarna los valores que promueve Fincomercio: disciplina, solidaridad, confianza, cercanía, profesionalismo y un acompañamiento constante para alcanzar metas.

Esta alianza trasciende lo publicitario para convertirse en una narrativa de país. Bajo el concepto “mi equipo es Fincomercio, porque siempre está a mi lado”, se propone una metáfora poderosa: así como en el fútbol los equipos se unen para lograr objetivos comunes, la entidad financiera se consolida como el equipo que respalda los proyectos de vida de miles de colombianos.

Una historia que conecta con millones

La narrativa de la campaña destaca valores fundamentales como la cooperación, el acompañamiento y la importancia de tomar decisiones financieras responsables. A través de este relato, Fincomercio integra de manera orgánica conceptos como el ahorro, el crédito y la planeación financiera, vinculándolos con momentos clave en la vida del protagonista.

El fútbol, como lenguaje universal, se convierte en el hilo conductor que permite conectar una historia de vida auténtica con el propósito de la marca: ser el equipo que acompaña a sus asociados en cada etapa de su vida.

En este contexto, el deporte —históricamente un factor de unión nacional— cobra un papel protagónico. En un año en el que la pasión futbolera vuelve a movilizar emociones colectivas, la campaña se conecta de manera natural con ese sentimiento, canalizándolo hacia un propósito mayor: fortalecer el bienestar financiero de las familias y promover una cultura de planeación, ahorro y crecimiento sostenible.

Activación regional y expectativa digital

Como parte de la estrategia de lanzamiento, Fincomercio desarrolló una campaña de expectativa a nivel nacional, llevando a Juan Guillermo Cuadrado a diferentes ciudades del país, con visitas a oficinas de la entidad en Bogotá, Ibagué, Medellín, Pereira y Cali.

Estas acciones fueron registradas en una serie de contenidos audiovisuales difundidos a través del canal de YouTube de Fincomercio, bajo la serie “Embajador 2026”, generando expectativa y cercanía con los asociados en distintas regiones del país.

El lanzamiento oficial del manifiesto de campaña está disponible desde el 20 de marzo a partir de las 3:00 p.m., según confirmó Michael Rodríguez, director de mercadeo y comunicaciones de Fincomercio.

Manifiesto de campaña

La campaña se construye a partir de un poderoso manifiesto que resume su esencia:

“Nací en Necoclí, un lugar donde los sueños son grandes, pero las oportunidades no siempre son fáciles. Como millones de colombianos, desde niño entendí que nadie llega lejos solo. En mi casa aprendí que el verdadero valor está en el esfuerzo, en la disciplina y en la cooperación. Cuando era pequeño, el fútbol no era un plan de vida. Era una ilusión, una forma de ayudar en casa y de creer que podía existir algo mejor. Hubo momentos en los que parecía más fácil rendirse, pero siempre hubo alguien a mi lado apoyándome a seguir. Ahí entendí algo que nunca olvidé: los sueños se construyen en equipo. Con los años llegaron decisiones importantes. Elegir bien, cuidar lo que se tiene, pensar en el futuro. Aprendí que avanzar no es solo correr rápido, es hacerlo con respaldo. Que ahorrar es prepararse. Que planear es respetar el esfuerzo propio y el de quienes confían en ti. En mi historia, cada paso importante ha tenido un aliado. Alguien que no aparece solo cuando todo va bien, sino que permanece cuando hay dudas, sacrificios y retos. Así como en la cancha confío en quienes juegan conmigo, en la vida confío en quienes me acompañan de verdad. Hoy sigo entrenando, sigo aprendiendo y sigo proyectándome hacia adelante. Porque el partido más importante no es solo el que se juega en un estadio, sino el que se vive todos los días: el de la familia, el bienestar y el futuro. Y para ese partido: mi equipo es Fincomercio, porque siempre está a mi lado.”

Más que una campaña, un mensaje país

Con esta iniciativa, Fincomercio corrobora su misión de ser un aliado estratégico en la vida de sus asociados, promoviendo no solo el acceso a soluciones financieras, sino también la construcción de bienestar y oportunidades reales.

La campaña estará disponible desde el mes de marzo de 2026 en diferentes plataformas y medios de comunicación en Colombia, llevando un mensaje claro: cuando se cuenta con el respaldo adecuado, los sueños dejan de ser lejanos y se convierten en metas alcanzables. Mayores informes: www.fincomercio.com

También te puede interesar: El arte de curar una marca en festivales masivos como el FEP