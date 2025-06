“Ahora lo sabes”, la nueva campaña de The Juju para el Banco de Crédito del Perú

The Juju, la agencia creativa del ecosistema untold|, liderado por Darío Straschnoy, presentó “Ahora lo sabes”, su nueva campaña para el Banco de Crédito del Perú (BCP).

“Nos gusta lo simple. Pero no lo simplón. Porque para decir mucho con poco, primero hay que entender el negocio como si fuera nuestro. No creemos en ideas que solo suenan bonito y ya. Creemos en las que conectan, en las que bajan fácil pero vienen de fondo. Y por suerte, trabajamos con marcas como el BCP, que no solo quieren comunicar distinto, quieren hacer las cosas distintas, desde adentro. Menos adorno, más fondo. Menos ruido, más idea. Más The Juju. Más BCP”, comenta Andrés Briceño, Presidente & Socio de The Juju en Perú.

La campaña nació a partir de la observación social: si bien los usuarios están familiarizados con el pago de servicios como agua, luz o teléfono, muchos desconocen que también pueden utilizar la plataforma para abonar otros gastos más complejos o significativos, como matrículas universitarias, colegio, préstamos en cajas o impuestos.

“Si te asombran hechos desconocidos sobre el mundo, también puede sorprenderte lo que no sabías sobre una app que usás todos los días”, fue la lógica en la que se basó el equipo para generar un efecto espejo en la serie de spots que tienen a la curiosidad y el humor como recursos principales.

Ante esta situación, y conociendo las necesidades de los usuarios The Juju creó una campaña que busca aumentar la frecuencia de uso de la aplicación.

“Con 'Ahora lo sabes' quisimos transformar la información en sorpresa. Porque a veces lo más útil está justo frente a ti… y no lo ves. Esta campaña del BCP no solo revela funcionalidades de la app, sino que lo hace con una dosis de curiosidad, humor y cercanía, conectando con el usuario desde el asombro”, menciona Valeria Malone, Directora de Desarrollo de Negocios de The Juju Perú.

"En el BCP creemos que para captar la atención del público es necesario hacerlo de manera innovadora, sin perder de vista el impacto positivo que esto debe generar en el producto. La creatividad no solo debe sorprender, sino también ser útil y efectiva, asegurando que lo que mostramos en pantalla contribuya a un resultado sostenible en el tiempo", agrega Lia Da Silva, Product Owner de BCP.

La campaña ya puede verse en todas las redes sociales del Banco de Crédito del Perú.

FICHA TÉCNICA

Campaña: ’Ahora lo sabes’

Cliente: Banco de Crédito del Perú

Agencia: The Juju en Perú

Presidente, Socio y CCO: Andrés Briceño

Director Creativo: Daniel Muñoz

Directora de Desarrollo de Negocios: Valeria Malone

Directora de Producción: Lissette Cervantes

Director de Arte: Ricardo Lozada

Project Manager: Brenda Ruiz

Redactor: Marcelo Galindo

Director de arte: Victor Orosco

