La marca RIFLE adopta el “soft minimalism” dentro de su nueva colección

El "soft minimalism" es la evolución del minimalismo clásico, que trata de ser menos estricto y más sensorial. Se trata de priorizar lo que tiene sentido y se siente bien al tacto y al vestir. Esta tendencia apuesta por prendas que no buscan protagonismo, sino durabilidad, fluidez y conexión con el cuerpo real.

Se piensa que esta estética toma como punto de partida, el auge del minimalismo en los años 90, donde marcas como: Calvin Klein, Jil Sander y Helmut Lang marcan una nueva forma de relacionarse con la moda. En 2010 regresa el maximalismo, pero tras la pandemia en 2020, los consumidores tuvieron la necesidad de buscar comodidad, bienestar y simplicidad en todas las áreas de su vida, incluida la forma de vestir.

Prendas como la camisa utilitaria en algodón crudo, el pantalón de tiro alto con caída amplia o la chaqueta denim de cortes limpios se convierten en esenciales que no tienen estación. Combinadas entre sí o llevadas en monocromía, generan una armonía visual que no exige ser combinada.

“El reto era diseñar prendas que no pretendieran transformar a las mujeres, sino devolverles una versión propia, más amable, más conectada con la tierra y con su tiempo. La inspiración fue clara, lo que llamamos el “soft artesanal”, una narrativa visual que une fibras naturales, siluetas fluidas y referencias directas al trabajo hecho a mano”, explicó María Moreno, directora creativa de RIFLE.

En esta línea también emergen tejidos que apuestan por la textura más que por el estampado. Tops acanalados, bomber perforadas, camisetas en algodón grueso y faldas de punto con aberturas laterales. “Estamos viendo una transición importante: las mujeres ya no se visten para cumplir un rol o una tendencia, sino para responder a su propio ritmo. Por eso esta colección se construyó desde el cuerpo, no desde la etiqueta”, concluye Moreno. El lujo hoy no está en la complejidad, sino en la decisión de vestir con sentido.

