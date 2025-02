“La Innovación es nuestro mandato”, Carlos Morales, PR Director para Latam de Huawei

En una conversación con Morales quedó claro que la innovación no es un eslogan vacío para la empresa, sino un principio que guía cada aspecto de su operación, desde el diseño de productos hasta su impacto en la vida de los usuarios.

Huawei, la compañía china de tecnología, ha logrado posicionarse como líder en tecnología no solo por sus productos, sino por su capacidad para desafiar los límites de lo convencional.

P&M habló con Carlos Morales, PR Director para Latam de Huawei, para entender mejor los pilares de la empresa. Morales afirmó que Huawei “no se conforma con seguir tendencias; busca crearlas”.

Para Morales, la compañía tiene un "mandato de innovación" que la obliga a explorar nuevas formas de resolver problemas y mejorar la experiencia del usuario. Esto se refleja en productos como el Mate XT, el primer smartphone Tri Fold (es decir que se dobla en tres partes), que redefine el concepto de pantalla y portabilidad. Aunque este dispositivo aún no está disponible en América Latina, su existencia es un testimonio de la capacidad de Huawei para pensar fuera de la caja y anticiparse a las necesidades futuras.

Pero la innovación no se limita a productos de alta gama. Morales afirmó que la compañía también ha trabajado en democratizar la tecnología, llevando funcionalidades avanzadas a dispositivos más accesibles. Por ejemplo, los wearables de gama media de la marca ahora incluyen características como monitoreo de ritmo cardíaco y saturación de oxígeno, que antes solo estaban disponibles en dispositivos premium. Este enfoque no sólo amplía el acceso a la tecnología, sino que también democratiza el bienestar, permitiendo que más personas cuiden su salud de manera proactiva.

Diseño y Experiencia de Usuario: la base de todo

Uno de los aspectos más destacados de la innovación en Huawei, según Morales, es su enfoque en el diseño y la experiencia del usuario. El experto en PR mencionó que la compañía no solo busca mejorar las especificaciones técnicas de sus dispositivos, sino también cómo estos se integran en la vida diaria de las personas. Un ejemplo de esto es la MatePad Pro, una tableta que combina potencia con un diseño modular que permite agregar un teclado y un lápiz óptico, convirtiéndola en una herramienta versátil para profesionales y creativos.

Otro gran ejemplo es uno de los últimos lanzamientos de la marca: el Watch GT 5 Pro; un reloj inteligente que no solo es, con facilidad, el smartwatch más elegante que hay en el mercado, sino el que más funciones útiles y diferentes ofrece. No solo mide algunos factores al igual que otros smartwatches, como el pulso o la calidad del sueño, sino que viene con algunas características únicas como la capacidad de medir más de 60 indicadores de salud y de analizar las emociones de quien lo use.

Además, Huawei ha desarrollado tecnologías como las pantallas PaperMat, que reducen el reflejo de la luz ambiental y ofrecen una experiencia de lectura más cómoda, similar a la de un libro físico. Este tipo de innovaciones no solo mejoran la funcionalidad, sino que también añaden una dimensión sensorial a la interacción con los dispositivos, algo que va más allá de lo que ofrecen muchos competidores.

En 2025, Huawei lanzó en Colombia y el mundo La serie HUAWEI nova 13 que sedestaca por su enfoque en la innovación, tanto en diseño como en fotografía. Su estética, con textura escocesa dinámica y acabado en Efecto Estelar, ofrece un aspecto distintivo y moderno

La innovación en Huawei también se extiende al ámbito de la sostenibilidad. Morales explicó que La compañía ha adoptado un enfoque modular en el diseño de sus dispositivos, lo que permite reemplazar piezas individuales en lugar de desechar productos completos. Por ejemplo, en lugar de soldar el puerto USB a la placa madre, Huawei utiliza conectores independientes que pueden ser reemplazados fácilmente. Este diseño no solo reduce los costos de reparación para los usuarios, sino que también minimiza el desperdicio electrónico, un problema creciente en la industria tecnológica.

Además, el gigante chino ha implementado prácticas responsables en su cadena de suministro, asegurando que los materiales utilizados en sus productos sean trazables y obtenidos de manera ética. Este compromiso con la sostenibilidad no solo responde a las demandas de los consumidores, sino que también refleja una visión a largo plazo sobre el impacto de la tecnología en el planeta.

La pandemia aceleró la adopción de tecnologías relacionadas con la salud, y Huawei ha sabido capitalizar esta tendencia. Sus wearables, como la serie Watch D, no solo miden el ritmo cardíaco y la saturación de oxígeno, sino que también ofrecen monitoreo de presión arterial, una funcionalidad que resuena con usuarios que buscan herramientas prácticas para el cuidado de su bienestar. Morales destacó que esta innovación no sólo es tecnológica, sino también social, ya que empodera a las personas para tomar el control de su salud en un mundo cada vez más frenético.

Lo que dejó claro la charla con Morales es que Huawei, más allá de producto, funciona como una incubadora de innovaciones tecnológicas que buscan crear soluciones que resuelvan problemas reales, mejoren la calidad de vida de las personas y tengan un impacto positivo en el mundo. Desde dispositivos plegables que desafían los límites de la portabilidad hasta wearables que democratizan el acceso a la salud, Huawei está redefiniendo lo que significa ser una empresa tecnológica en el siglo XXI.

El verdadero desafío para la compañía, sin embargo, será mantener este ritmo de innovación sin perder de vista la sostenibilidad y la responsabilidad social. En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, la innovación no solo debe ser disruptiva, sino también consciente. Y en ese sentido, Huawei parece estar dando pasos en la dirección correcta.

