¿Ironía o innovación? Open AI lanza un anuncio en el Super Bowl 2025 hecho solo por humanos

En un giro inesperado, la compañía líder en inteligencia artificial, decidió que su primer anuncio en el Super Bowl no tendría rastro de IA.

El spot, titulado "La Era de la Inteligencia" , fue creado enteramente por humanos, desafiando las expectativas de quienes pensaban que la empresa usaría sus propias herramientas, como el generador de videos Sora , para producirlo.

El anuncio, que costó aproximadamente 14 millones de dólares , se emitió durante la primera mitad del Super Bowl LIX y capturó la atención de millones de espectadores. Con una animación en estilo puntillismo en blanco y negro, el comercial recorre los hitos más importantes de la innovación humana: desde el descubrimiento del fuego hasta la exploración espacial y el internet, culminando con la llegada de la inteligencia artificial.

Según Kate Rouch , directora de marketing de OpenAI, el objetivo del anuncio era destacar las aplicaciones prácticas de la IA y hacer que el mensaje fuera accesible para los millones de personas que aún no están familiarizadas con esta tecnología. "Queríamos que el mensaje resonara con la audiencia del Super Bowl, que incluye a personas que no tienen experiencia previa con la IA", explicó Rouch en una entrevista con The Verge.

Aunque OpenAI utilizó herramientas como Sora para prototipar ideas durante el proceso creativo, la animación final fue realizada completamente por humanos. Rouch destacó que esta decisión fue una forma de celebrar la creatividad humana y demostrar que la IA no busca reemplazarla, sino complementarla.

A continuación, el spot que OPENAI emitió en el Super Bowl:

¿Por qué no usar IA en un anuncio de IA?

La decisión de no utilizar inteligencia artificial en la creación del anuncio generó sorpresa y curiosidad. Después de todo, ¿qué mejor escenario que el Super Bowl, con una audiencia estimada de 130 millones de espectadores solo en Estados Unidos , para mostrar el potencial de las herramientas de OpenAI?

La compañía, sin embargo, optó por un enfoque más reflexivo. En lugar de promocionar sus productos, eligió enviar un mensaje sobre la colaboración entre humanos y máquinas. Mientras el anuncio se transmitía, Sam Altman , CEO de OpenAI, publicó un artículo en el blog de la empresa donde compartió tres observaciones sobre la inteligencia artificial general (IAG) y cómo esta puede beneficiar a la humanidad en el futuro.

El spot no solo fue una muestra de creatividad publicitaria, sino también una declaración sobre el papel de la inteligencia artificial en nuestra sociedad. Al elegir un enfoque 100% humano, la compañía nos invita a reflexionar: la IA no es una amenaza, sino una herramienta que, cuando se usa de manera responsable, puede amplificar nuestra capacidad para innovar y crear.

En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, este mensaje es más relevante que nunca. ¿Será este el inicio de una nueva era de colaboración entre humanos y máquinas? Solo el tiempo lo dirá.

