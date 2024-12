JuanDa, el director de la nueva campaña navideña de Miniso

Este spot, dirigido y protagonizado por JuanDa , el creador de contenido más influyente a nivel nacional, refleja una vez más el compromiso de Miniso por ofrecer a sus MinisoLovers estrategias planificadas para cumplir con sus expectativas.. Con su estilo fresco, divertido y genuino, Miniso, junto a JuanDa, nos recuerdan el poder de lo simple: no necesitamos grandes logros para sentirnos plenos; a veces, son las cosas más sencillas las que nos llenan el corazón en esta temporada tan especial para todos.

Mucho se habla en esta temporada del valor de la amistad, de saber que la vida sin amigos, pierde su esencia. Por eso, JuanDa decidió contar con la compañía de sus mejores amigos, quienes fueron fundamentales para dar vida a esta campaña.

Hicieron parte de este spot los mejores amigos de JuanDa: Alejandro Páez ; Laura Díaz, quien resalta el valor de la amistad con JuanDa y lo significativo que fue para ella la iniciativa de hacer este comercial con sus amigos; Brayan Mantilla , amigo de JuanDa desde hace más de 9 años; Javier Barrera); y su mamá, esa figura que nos ha permitido conocer poco a poco a través de sus redes sociales y que protagoniza varios de sus videos.

“Crear este comercial con amigos es algo que voy a recordar toda la vida, me acaban de regalar algo para enmarcar en mis cuadros cuando sea viejito”, dijo JuanDa emocionado sobre su experiencia durante el rodaje.

Después de lanzar el concepto #YoRegaloMiniso hace algunos años, Miniso se ha caracterizado por lanzar año tras año campañas memorables y disruptivas: cuando lanzó a las calles la tropa de Papás Noel recordando a los MinisoLovers que la inclusión y la diferencia son la base de un mundo mejor, o cuando la ganadora del Latín Grammy, Juliana Velásquez, compuso e interpretó el hit navideño “Yo regalo Miniso en esta Navidad”, o cuando los clientes podían enviarle una carta al Señor Miniso a lo largo y ancho del país para hacer realidad los deseos de sus seres queridos con regalos especiales.

Para esta Navidad, se eligió capturar el valor de las pequeñas cosas, esas que a veces tenemos cerca sin saber lo que significan. JuanDa, con su autenticidad y conexión genuina con su audiencia, fue la elección perfecta para representarlo. Inspirados en Un Cuento de Navidad de Charles Dickens, la campaña celebra lo esencial: el cariño, el humor y la magia de la Navidad.

“Definitivamente, el #MundoMiniso nos trae la Navidad que no sabíamos que necesitábamos. No se puede resumir la vida en un balance de "que hice o no hice en un año", es darle valor a las pequeñas cosas y por eso en esta Navidad, el mejor regalo que podemos hacerle a nuestros MinisoLovers es ese”, comentó Silvia Martínez, Gerente de Marketing & Customer Experience de Miniso Colombia.

Esta nueva campaña de Navidad trae regalos para los compradores, que pdrán participar en las dinámicas de RedTicket y WinkHunt en redes sociales y ganar GiftCards a diario. La campaña comenzó a nivel nacional el 6 de diciembre e irá hasta el 22 de diciembre. En RedHunt, los MinisoLovers podrán enviar sus facturas a través de un mensaje directo para participar.

En WinkHunt, se premiará la atención al detalle: las primeras personas en enviar su respuesta correcta a ciertas preguntas planteadas después de ver un video, podrán ganar GiftCards. Para más información sobre estas dinámicas y sus maravillosos premios, los invitamos a seguir las cuentas oficiales de Miniso en sus redes sociales: Instagram (@minisocolombiaoficial), TikTok (@minisocolombia) y X (@MinisoColombia), para no perderse ningún detalle.

“Para nosotros, Miniso no es solo un cliente; es una marca liderada por seres humanos maravillosos que nos permiten cumplir sueños. Gracias a ellos, nuestro trabajo deja de ser simplemente eso, un trabajo, y se convierte en una constante búsqueda de cómo innovar y acercarnos a lo más preciado: nuestros MinisoLovers. Como ocurre en cada Navidad, seguimos trayendo nuevas ideas, y esta no fue la excepción. Combinamos, toda la tecnología y know how en producción virtual, con un asset de primer nivel como JuanDa y el toque único que no sabíamos que necesitábamos, pero que siempre está: Miniso. Como en cada Navidad y siempre, decimos: #YoRegaloMiniso”, dijo Paco Cepeda, Chief Creative Officer en Diptongo Media Group.