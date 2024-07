Edelman, la primera agencia de relaciones públicas en ganar un León de Titanio

Además de ganar el prestigioso reconocimiento por la campaña "The Move to Minus 15", Edelman obtuvo un total de 16 trofeos que provinieron de 9 campañas diferentes.

Edelman ganó un León de Titanio en el Festival de Creatividad Cannes Lions 2024 por "The Move to Minus 15" de DP World, una iniciativa de sostenibilidad que pretende cambiar el mundo. El reconocimiento establece un nuevo estándar en la industria, ya que Edelman se convierte en la primera empresa de relaciones públicas en ganar el codiciado premio del Festival.

"The Move to Minus 15" de DP World es uno de los 80 Leones de Titanio que se han otorgado desde que se introdujo la categoría por primera vez hace 21 años, con el objetivo de que la industria pare por completo y reconsidere el camino a seguir en el futuro

La idea desafió un estándar aceptado desde hace 100 años en la cadena de suministro de alimentos congelados, en el que se establecían temperaturas de carga a -18 grados, pero no había ninguna razón científica para almacenar alimentos a esa temperatura, por lo que DP World, en colaboración con Edelman, encargó a un panel internacional de expertos que descubrió que los -18 grados podían cambiarse a -15, ahorrando entre un 5 y un 7% de energía en el proceso y 17.7 millones de toneladas de carbono cada año.

La simple acción de subir el dial tres grados no tiene ningún costo y no daña los alimentos, pero es transformadora para el mundo entero. En un esfuerzo por unificar a todos los líderes mundiales de logística, DP World puso su investigación a disposición del público y, en cuestión de días, el 60% de la industria mundial de contenedores marítimos se había unido a la coalición “Move to Minus 15”.

"Con esta victoria hemos alcanzado la última cima", afirmó Richard Edelman, CEO de Edelman. "Gracias, DP World, por reconocer la fuerza de la colaboración para impulsar un cambio verdadero. Nuestro trabajo es tomar los desafíos que traen nuestros clientes y aportar la curiosidad y la implacabilidad que hacen posible el cambio. Este trabajo cumple con nuestra creencia de que la confianza impulsa el crecimiento y la acción genera confianza. No podría estar más orgulloso de lo que todos en Edelman han logrado".

"Estoy muy orgullosa de la diversidad de nuestras victorias en todas las categorías, clientes y nuestros equipos ganadores", mencionó Judy John, directora creativa global de Edelman, "Desde desafiar la representación en los juegos con 'Code My Crown' de Dove hasta desafiar la doble tributación con 'SHT' de IKEA, nuestro trabajo está teniendo un impacto positivo en el mundo. Siempre digo: “estamos a una idea de cambiar el mundo, y 'Move to Minus 15', de DP World, es un maravilloso ejemplo de esa aspiración, creando una idea que desafía a toda una industria. Y apenas estamos comenzando".

2024 ha sido la mejor y más representativa exposición de Edelman en Cannes desde que la agencia comenzó a participar hace una década:

Entre sus otros trabajos ganadores, se encuentra la campaña de Allegra Airways, desarrollada para Sanofi, en colaboración con Salutem, contó con asesoría experta de UX/UI de Edelman Colombia Studio, nuestro estudio especializado en producción y diseño con sede en Bogotá

Por otro lado, Edelman fue reconocida en segundo lugar como Red Independiente del Año, Edelman Londres fue nombrada Agencia Independiente del Año por Good Track y recibió el segundo lugar como Agencia Independiente del Año a Nivel Mundial.

En total, Edelman ganó cuatro Leones de Oro, seis Leones de Plata y cinco Leones de Bronce, para un total de 16 trofeos y los reconocimientos provinieron de 9 campañas diferentes y tres regiones, incluidas EMEA, América del Norte y APAC. Las victorias se dieron en una amplia gama de categorías, representativas de la amplitud de la experiencia y las capacidades de Edelman, que incluyen estrategia, comercio creativo, redes sociales e influencers, artesanía digital, B2B, entretenimiento para gaming, marketing disruptivo sostenibilidad y, por supuesto, relaciones públicas.

A continuación la lista completa de las victorias de Edelman en Cannes Lions 2024.

Nombre la campaña: The Move to Minus 15

Cliente: DP World

Categoría: Titanio

Subcategoría: Titanio

Premio: Titanio

Nombre de la campaña: The Move to Minus 15

Cliente: DP World

Categoría: Objetivos de Desarrollo Sostenible

Subcategoría: Acción climática

Premio: Oro

Nombre de la campaña: Code My Crown

Cliente: Dove

Categoría: Estrategia creativa

Subcategoría: Disrupción del mercado

Premio: Oro

Nombre de la campaña: SHT

Cliente: IKEA

Categoría: Comercio Creativo

Subcategoría: Disrupción del mercado

Premio: Oro

Nombre de la campaña: Bar Experience

Cliente: Heineken ®

Categoría: PR

Subcategoría: Gestión de Imagen Corporativa, Comunicación y Reputación

Premio: Oro

Nombre de la campaña: The Move to -15

Cliente: DP World

Categoría: Creatividad B2B

Subcategoría: Propósito Corporativo y Responsabilidad Social

Premo: Plata

Nombre de la campaña: Allegra Airways

Cliente: Sanofi

Agencia: Salutem, an Edelman Family Agency

Categoría: Salud y Bienestar

Subcategoría: Medicina oral de venta libre > Data creativa

Premio: Plata

Nombre de la campaña: Code My Crown

Cliente: Dove

Categoría: Lions de Entretenimiento para Gaming

Sub-Categoría: Diversidad e Inclusión in Gaming

Premio: Silver

Campaign Name: SHT

Cliente: IKEA

Categoría: PR

Subcategoría: Disrupción del mercado

Premio: Plata

Nombre de la campaña: Code My Crown

Cliente: Donde

Categoría: PR

Subcategoría: Patrocinio y asociación de marca

Premio: Plata

Nombre de la campaña: #LetHerGrow

Cliente: Donde

Categoría: Estrategia Creativa

Subcategoría: Estrategia de marca

Premio: Plata

Nombre de la campaña: The Wild Algorithm

Cliente: Ampara

Categoría: Social & Influencer

Subcategoría: Social Listening & Insight

Premio: Bronce

Nombre de la campaña: #CancelPizza

Cliente: Ajinomoto

Categoría: Social & Influencer

Subcategoría: Bienes de consumo

Premio: Bronce

Nombre de la campaña: The Social Swap

Cliente: Heineken

Categoría: Social & Influencer

Subcategoría: Respuesta en tiempo real

Premio: Bronce

Nombre de la campaña: SHT

Cliente: IKEA

Categoría: Directo

Subcategoría: Propósito Corporativo y Responsabilidad Social

Premio: Bronce

Nombre de la campaña: Code My Crown

Cliente: Donde

Categoría: Artesanía digital

Subcategoría: Narrativa y storytelling personalizado

Premio: Bronce

También le puede interesar: Mercado Libre en el Top 100 del Ranking BrandZ Global de Kantar