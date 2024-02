Niñas del Chocó representarán a Colombia en Torneo Internacional de Robótica

Motorola continúa con su objetivo de democratizar la tecnología y fortalecer la inclusión en la industria. Desde hace varios años la compañía ha trabajado en promover la revitalización de las lenguas indígenas y apoya programas educativos a nivel nacional que permiten la inclusión de las mujeres en la industria tecnológica

En esta oportunidad la compañía de tecnología a respaldar a un grupo de niñas colombianas, que pertenecen a la Fundación Nuevo Amanecer ESAL de Chocó, quienes participarán en el Torneo anual de Robótica del 18 al 22 de febrero de este año, en la ciudad de Medellín.

La fundación liderada por la sicóloga Haidy Sánchez Mattsson, ha trabajado en ofrecer programas de formación para niñas y niños en regiones vulnerables del Chocó, con un enfoque especial en áreas STEAM. Este grupo de niñas que se encuentran entre los 13 y 15 años de edad, cinco de origen afrodescendiente y una de etnia indígena; fue seleccionado de tres instituciones educativas en el municipio de Quibdó, por medio de una convocatoria general en la que cada una tuvo que superar diferentes pruebas y demostrar su interés en fortalecer sus habilidades y desarrollar nuevas competencias a nivel tecnológico.

“Lo que más me ha gustado del programa es cómo nos impulsa a ser una mejor versión de nosotras mismas y apunta a que seamos una referencia para nuestra comunidad, he aprendido a trabajar en equipo y aunque ha sido una experiencia de mucho sacrificio y esfuerzo, me he sentido feliz y más confiada en mis capacidades. Me gusta la robótica porque considero que es nuestro futuro y poseer conocimiento sobre el tema te abre puertas en todos los sentidos; también porque sé que es una forma de ayudar a mi departamento. Me proyecto como una mujer capaz de crear y transformar la vida de las personas mediante las herramientas tecnológicas que nos permiten construir un mejor vivir, animando a otros jóvenes a apostar por sus inventos y ponerlos en función para el avance de la sociedad”, afirma Maxdy Lorena Perea Andrade, estudiante de 13 años de la Fundación Nuevo Amanecer ESAL