FIAP 2023 anunció a sus grandes ganadores en el marco de AWLATAM en CDMX

El Domo (Planetario) en el Museo Papalote del Niño de la Ciudad de México, fue el escenario para la entrega de los cuatro Grandes Soles de Iberoamérica, Agencia del Año, Agencia del Año Independiente, Red del Año, Anunciante del Año y Productora del Año, y la presentación del Grand Slam 2023.

El evento contó como maestro de ceremonias a Ray Contreras, y la presentación estuvo a cargo de Daniel Marcet, fundador y CEO de FIAP, junto a Mara Fernández CTO de PRODU.

Gonzalo Andino, Brea Makers; Mara Fernández, PRODU y Daniel Marcet, FIAP

Este año, importantes marcas patrocinadoras se unieron a la FIAP para promover la creatividad en Iberoamérica. Además de Rappi, líder regional en el ámbito del comercio rápido y el retail media, como patrocinador oficial; Adsmovil, Kellogg's Company LatAm, Ariadna Communications Group y Hogarth, auspiciaron las cuatro disciplinas del FIAP, Formatos, Innovación, Anuncios y Producción, respectivamente.

Este evento se une a la gala virtual de los premios FIAP celebrada el 5 de octubre, donde se anunciaron a los ganadores y se entregaron 32 oros, 56 platas y 92 bronces.

La FIAP tiene como objetivo reconocer y celebrar la excelencia en la creatividad iberoamericana. En colaboración con PRODU, el referente en información del entretenimiento, tecnología, mercado y comunicaciones.

Puede consultar la lista de ganadores dando clic acá.

Creatividad relevante

Los cuatro Grandes Soles de Iberoamérica fueron para: Mastodonte TV gana el Gran Sol de Iberoamérica en Producción por video This Is Not America - Residente ft Ibeyi para Sony Music; Fahrenheit DDB se lleva el Gran Sol de Iberoamérica en Anuncios por Redesigning for E-nclusion; Cheil España se alza con el Gran Sol de Iberoamérica en Innovación por Samsung Unfear; y AlmapBBDO São Paulo se alza con el Gran Sol de Iberoamérica en Formatos con Eart4.

El Anunciante del Año fue para Change the Ref, organización sin fines de lucro de EE UU; la Red del Año para DDB; la Agencia Independiente del Año fue para Valor - Socios de Marcas en Perú; la Agencia del Año para alma DDB en EE UU y la Productora del Año para Not Normal Films en EE UU.

salón de la fama

Charly Alberti, el reconocido músico argentino, innovador y activista de la protección del medio ambiente, será el nuevo integrante del Salón de la Fama de Iberoamérica. Alberti se une a un selecto grupo de figuras que por más de 50 años han dejado una huella imborrable en la comunicación.

Daniel Marcet, CEO del FIAP, entregando el Premio a Charly Alberti

Charly es uno de los fundadores como baterista de la famosa banda de rock argentina Soda Stereo (1980), que en 2002 MTV calificó como la más trascendente e influyente de Latinoamérica de todos los tiempos y en el mundo. Pero más allá de la música, Charly ha incursionado en la tecnología, la publicidad y durante gran parte de su carrera ha abogado por la protección del planeta.

