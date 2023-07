“Lo importante, es lo de adentro” La nueva campaña de Pingüinos Bimbo y Fantástica

El mundo cambió, y la desigualdad social, racial y de género aún no desaparecen; las nuevas generaciones son mucho más conscientes, han cambiado las prioridades y lo que hoy les importa es mejorar el mundo, en lugar de marcar un gol o encestar la pelota para ganar un partido.

"Decidimos usar este cambio de pensamiento para cambiar las reglas de la categoría y enfocar la nueva bebida energética de Bimbo en los chicos que necesitan energía para cambiar el mundo en el que viven, para hacerlo más justo, para eliminar prejuicios, para hacerse escuchar y así cambiar en algo el mundo. Esta generación es distinta y usa su tiempo y energía de otra forma, es claro que la forma de abordarlos debía ser otra." Alejo Gómez, DGC de Fantástica.

“Lo importante es lo de adentro” está compuesta por dos historias reales; la primera cuenta la historia de un chico que decide dejar de ser el capitán del equipo de fútbol, para liderar la lucha por la igualdad de género, enfrentando a sus compañeros e incluso a sus familiares más cercanos. La segunda es la historia de una chica que sufre una rara enfermedad que termina haciendo que pierda una de sus piernas, a pesar de esto, ella decide enfocar toda su energía en enfrentar sus miedos y se convierte en nadadora profesional, sabiendo que para lograrlo debía aprender a nadar de nuevo.

Esta campaña es sin duda el match perfecto de una realidad de nuestra sociedad con un claro propósito de marca: saborear el mundo bajo tus propias reglas.

“El mensaje que queremos transmitir a través de esta campaña es sin duda un aporte a seguir normalizando la diversidad que aún a muchos les cuesta aceptar, una invitación para empoderar a la audiencia que sufre constantes transiciones en el día a día y que en muchas ocasiones es rechazado por no seguir un patrón. Es para mí un ejemplo de cómo conectar realmente con un propósito de marca y hacer una campaña que no solamente impactará las ventas, si no que nos hace aún más responsables con nuestra sociedad.” Explica Julieth Martínez Quijano - Jefe de categoría Sweet Baked goods.

Ficha Técnica

VP Creativo: Daniel Bermudez, Alejandro Gómez

DG Cuentas: Juan Camilo Tobón

Cuentas: Giovanny Rociasco

DC Creativos: Alma Manrique, Mario Peñalosa, Julián Velázquez

Redacción Valeria Forero, Ana Tafur, Alejandro Gómez, Mario Peñalosa

Dirección Arte: Nicolas

Productora: Akira Cine

Sonido: Sonica

Director: Juan Rueda

Música: Camilo Montilla

Cliente:

Juan Gavilanes VP Mercadeo Bimbo

Julieth Martínez Quijano - Jefe de categoría Sweet Baked goods

