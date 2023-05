Amazon abre las postulaciones para la décima edición del Premio Literario Amazon Storyteller en español

El Premio Literario Amazon Storyteller en español cumple su décima edición, consolidándose como una plataforma para reconocer y promover el talento literario en lengua española. Desde su inicio en 2014, el premio ha recibido más de 25.000 títulos de más de 60 países, reflejando la diversidad y variedad de historias que los autores hispanoparlantes pueden ofrecer a los lectores en todo el mundo. Amazon, a través de su servicio de autopublicación Kindle Direct Publishing, continúa brindando nuevas oportunidades a los escritores, fomentando la igualdad de oportunidades y otorgando el control editorial a los autores en el proceso de publicación de sus obras.

Esta competencia busca fomentar la creación literaria en lengua española y promover la publicación de autores noveles a través de Kindle Direct Publishing (KDP), el servicio de autopublicación de Amazon. El certamen ofrece a los participantes la oportunidad de ganar un premio en efectivo de cerca de $9 millones, una campaña de marketing valorada en más de $17 millones y la posibilidad de obtener un contrato con Amazon Audible para producir su obra en formato de audio. Los cinco finalistas recibirán un dispositivo Kindle Scribe y obtendrán visibilidad adicional en Amazon.

Los autores interesados en participar en el Premio Literario Amazon Storyteller deben enviar sus obras inéditas en español a través de Kindle Direct Publishing antes del 31 de agosto de 2023. Estas obras deben tener una extensión mínima de 24 páginas y estar disponibles para su venta en formato digital e impreso en todo el mundo. Además, los libros deben formar parte de KDP Select, un programa gratuito que permite a los autores llegar a más lectores a través de Kindle Unlimited y otras herramientas de promoción.

Para que las postulaciones sean válidas, los participantes deben incluir la palabra clave "premioliterario2023" en los detalles del libro y asegurarse de que las obras permanezcan disponibles en KDP durante todo el período del concurso. Para obtener más información y participar, los interesados pueden visitar el sitio web www.amazon.es/premioliterario.

El jurado encargado de evaluar las obras finalistas estará compuesto por destacadas personalidades del ámbito literario, como Federico Buyolo, Director Cultural de la Fundación Ortega-Marañón; Juan Gómez-Jurado, autor de novelas exitosas que comenzó autopublicando sus obras con KDP; Raquel Ortega, ganadora de la edición anterior del Premio Literario Amazon Storyteller; la escritora ecuatoriana Kristel Ralston, finalista de la segunda edición del premio, y la periodista Nuria Azancot, con amplia experiencia en el sector cultural. El jurado evaluará las obras con base en criterios como la creatividad, originalidad y calidad de la escritura. Los nombres de los finalistas se anunciarán en septiembre de 2023, mientras que el ganador se dará a conocer en octubre.

10 años reconociendo el talento literario en español

Desde su inicio en 2014, el Premio Literario Amazon Storyteller en español ha experimentado un crecimiento constante, atrayendo a más de 25,000 títulos presentados de más de 60 países. Esta impresionante cantidad de obras y la diversidad de géneros y temáticas reflejan la amplia gama de historias que los talentosos creadores hispanoparlantes pueden ofrecer a los lectores de todo el mundo a través de Amazon Kindle Direct Publishing (KDP), el servicio de autopublicación de Amazon.

“Estamos muy contentos de que el Premio Literario Amazon Storyteller cumpla diez años. En 2014 lanzamos la primera edición con una gran ilusión por proporcionar nuevas oportunidades a autores KDP y, desde entonces, la popularidad del premio ha crecido exponencialmente. Las grandes obras y las buenas historias son siempre motivo de celebración y por eso estamos orgullosos de seguir creciendo y poder acercar a escritores y lectores, independientemente de dónde se encuentren”, declara Andrea Pasino, responsable de Amazon KDP para España.

Por su parte, Raquel Ortega, ganadora de la edición pasada, comentó que “el Premio Literario Amazon Storyteller ofrece una oportunidad única y no me cansaré de recomendarlo. Aquí no importa de dónde eres, si el género que escribes es poco popular, si acabas de lanzarte al mundo de la escritura, o si no te conoce nadie; todo es posible. Es una experiencia maravillosa que te conecta con otros escritores, te descubre nuevas historias y te otorga la visibilidad que tanto cuesta conseguir en este océano de novelas. Solo por esto, merece la pena participar. Además, nunca se sabe lo lejos que puedes llegar”.

Autopublicar en KDP, una alternativa cada vez más potente

La autopublicación se ha convertido en una opción cada vez más popular para aquellos que desean compartir su obra sin depender de una editorial. Para muchos autores, Kindle Direct Publishing (KDP) se convierte en la elección principal debido a la autonomía y control que ofrece. Este servicio gratuito permite a los escritores poner sus libros a disposición de los lectores en formato digital e impreso, manteniendo el control editorial, los derechos de autor y recibiendo hasta el 70% de los ingresos generados por las ventas.

KDP es un gran aporte para los autores, ya que en tan solo cinco minutos pueden publicar su obra, que aparecerá en la tienda Kindle en un plazo máximo de setenta y dos horas, todo de manera gratuita. Además, los autores tienen el poder de tomar decisiones sobre aspectos como la portada y el precio. “En Amazon nos sentimos orgullosos de que los libros sean el origen de nuestra compañía y uno de los pilares fundamentales de lo que somos hoy en día. A través de Kindle Direct Publishing, nuestra herramienta de autopublicación, tenemos el firme compromiso de proporcionar nuevas oportunidades a autores que quieren publicar sus obras”, indicó Andrea Pasino.

A pesar de que las herramientas de autopublicación son una vía importante para los autores, especialmente para los noveles, aún hay un mundo por descubrir. Según un reciente estudio realizado por Beruby para Amazon.es, basado en una encuesta a 3,000 españoles de entre 18 y 80 años, el 67% de los encuestados no tiene conocimiento sobre las diferentes opciones de autopublicación, en contraste con el 33% que sí las conoce. Entre aquellos que están familiarizados con estas herramientas, el 40% valora que la autopublicación aumenta la igualdad de oportunidades entre los autores, lo que demuestra su utilidad. Además, el 35% considera que estas herramientas facilitan a los lectores la posibilidad de descubrir a nuevos autores, mientras que el 22% destaca el control que brindan a los autores sobre su propia obra, desde el formato y el diseño hasta el contenido y el precio.

