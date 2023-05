Globant Create: La nueva apuesta de Globant para el marketing digital con IA

El mercado digital evoluciona a pasos agigantados y las marcas buscan igualar su paso y están en constante búsqueda de estrategias para poder conectar con sus públicos de forma efectiva. Es en este contexto en el que Globant, una compañía nativa digital enfocada en reinventar los negocios mediante soluciones tecnológicas innovadoras, lanza su nuevo estudio llamado Globant Create. La combinación de la creatividad y la tecnología es una apuesta en el mercado actual, donde la demanda de experiencias digitales de alta calidad son las de mayor aceptación en los consumidores; es gracias a eso que se comprende como las IA juegan un papel muy importante en el mercado actual y se convierte en un aliado para poder ofrecer soluciones personalizadas y efectivas en el mundo digital.

Globant ha trabajado en esta integración desde hace dos años y ha logrado incorporar los estudios de hipermarketing y digital science, así como realizar adquisiciones e integraciones en diferentes países, esto ha permitido que Globant se posicione como una empresa líder en el mercado de la tecnología digital y pueda ofrecer soluciones innovadoras y personalizadas a sus clientes. Ante los grandes avances en la industria, la empresa creó Globant Create —con un enfoque integral y el resultado de la fusión de los antiguos Studios de Digital Sales y Digital Marketing de Globant— abordando todos los aspectos del marketing digital, desde la estrategia, hasta las experiencias significativas. Además, cuenta con expertos en marketing, creatividad, estrategia y gestión de productos, que trabajarán en colaboración con los 35 Studios de Globant para ofrecer soluciones innovadoras y personalizadas a sus clientes, utilizando la IA y otras tecnologías.

''Estamos proponiéndoles fórmulas y tecnología para poder escalar de una forma mejor, para que sean más escalables, para que sean más sostenibles, para que sean más rápidos, para no perder el tren. Con lo cual creo que nosotros estamos en una exposición en una de las mejores exposiciones desde el punto de vista de la salud, de la compañía de seguros y de tecnología en el mundo, para seguir utilizando y desarrollando esto, no la inteligencia artificial ha venido para quedarse.'' Comenta Pepe Chamorro, Co- Founder de Habitant y Director del Create Studio de Globant.

Seguidamente, el enfoque Full-Funnel de Globant Create incluye la integración de la tecnología en todas las fases del proceso de marketing, desde la captación de leads hasta la retención de clientes. Además, el enfoque holístico de la operación permite que los equipos de marketing y creatividad trabajen juntos en la definición de objetivos y estrategias, mientras que los expertos en tecnología se encargan de la implementación y medición de los resultados.

‘’Integrar o generar servicios Full-Funnel lo que permite es optimizar presupuestos, los nos permite también ser mucho más rápidos en el proceso de auto market. No se nos permite ser más eficientes, nos permite controlar el dato a través de todo el proceso del panel, saber qué está sucediendo cada momento nos permite equivocarnos antes más rápidamente, con lo cual de forma más eficiente o permite aceptar de forma más eficiente también. Y como te digo, es absolutamente necesario hoy en día que todo está interconectado, que nosotros también, como compañías que damos servicios, estemos interconectados también para estar a la misma altura y estar al mismo nivel que el cliente, porque el receptor de los mensajes necesita no es todo de una manera conectada.’’ Agrega Pepe Chamorro.

Finalmente, la compañía es aliado de Adobe y Salesforce, siendo uno de los pocos Google Partner Premier en todo el mundo, lo que lo conlleva a ser una de las organizaciones creativas certificadas y validadas a nivel mundial, y así mismo con una amplia experiencia trabajando con marcas como Kellogg's, Mattel, Janssen, Uber, Nissan, Unicredit, Samsung, LaLiga, Electronic Arts, McDonald's y Virgin telco, entre otras.

