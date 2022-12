Conoce a los nominados a Líder de mercadeo en el TOP10 de P&M de 2022

Por cuarta vez, las agencias, anunciantes y profesionales del sector postularon sus casos, marcas o compañías para participar en el proceso de selección de los nominados al reconocimiento Top10 P&M 2022.

El reconocimiento busca darle voz al sector de las comunicaciones y mercadeo, y reconocer la excelencia y rigor cada año.

El líder de mercadeo es un profesional que se distingue por tener una visión retadora para las agencias y sus equipos de trabajo., y por ideas y acciones que dinamizan el mercado e innovan en las formas de crear o mantener contacto entre la marca y las personas.

Para votar por el líder de agencia es necesario ser parte de la comunidad informada P&M, que es el grupo de profesionales de mercadeo, publicidad y comunicaciones que tienen su suscripción con los productos de contenido P&M y/o han participado activamente en los paneles de investigación y eventos liderados por P&M a lo largo del año 2022. Este grupo de personas elegirá, a través de votación electrónica, a los acreedores al reconocimiento Top10 P&M en cada una de las categorías y menciones especiales.

La votación inicia el 16 de Enero de 2023, y cierra el 24 de Febrero de 2023, a través de la página web: www.revistapym.com.co

Alejando Lotta, head of marketing NABs en Bavaria Colombia

Alejandro Lotta es egresado de mercadeo y publicidad del Politécnico Grancolombiano. Su camino profesional inició en Parques Nacionales Naturales de Colombia como comunicador de sostenibilidad y negocios ambientales.Luego, entró a Nestlé a través del proyecto Marketing Trainee, programa que busca talentos para que sean formados en distintas áreas. Alejandro ascendió a Trade Marketing manager y, más adelante, Brand manager en la categoría chocolates.

En 2020, Lotta ingresó a Bavaria como brand manager de bebidas no alcohólicas; nueve meses después fue nombrado senior brand manager de Pony Malta. Finalmente, en 2021, ascendió a head of marketing del portafolio de bebidas no alcohólicas, un reto que asumió con rigor y en el que dio continuidad al proceso de transformación de pony Malta, la marca más importante del portafolio.

Le gusta retar a las agencias que trabajan con las marcas y a incentivar espacios de conexión con jóvenes y niños. Su equipo destaca que bajo su liderazgo se ha duplicado en tamaño, y ha tenido un enfoque especial en el crecimiento digital.

Claudia Paludi, marketing y comms director para Mastercard Region Andina

Claudia Paludi tiene más de 20 años de experiencia en el sector en temas de crecimiento estratégico y relevancia de productos para organizaciones corporativas como: Nestlé Purina, Procter & Gamble, Diageo, The Clorox Company y Gillette.

En 2021 asumió la dirección de mercadeo de Mastercard en la región andina donde maneja: Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia, Surinam y Guyana.

Con un poco más de un año en Mastercard logró promover que en cada una de las acciones de marca se impulsen temas de diversidad e inclusión, que no solo impactan el negocio, sino que también tienen un impacto positivo en la sociedad.

Entre estas acciones se destaca la campaña para la Copa América Femenina donde además de llegarle a millones de colombianos dándole visibilidad al fútbol femenino, se realizó una acción apoyando a la Fundación Tiempo de Juego y así lograr un cambio real en la vida de cientos de niños, niñas y adolescentes a través del fútbol.

Esteban Téllez, chief revenue officer latam en Siigo

Téllez es profesional en Administración de Empresas, con Especialización en Mercadeo Estratégico, Executive MBA, Master en Coaching y Liderazgo y un Máster en Neuromarketing. Con más de 19 años de experiencia en el diseño e implementación de estrategias comerciales y de mercadeo orientadas al crecimiento del negocio, es un profesional destacado en el sector.

En 2022 Téllez cimentó la visión de Siigo de poner al cliente en el centro de cada acción, y de impulsar el crecimiento y expansión de la compañía en Latinoamérica, logrando posicionarla como líder en cuatro de los seis mercados donde tiene operación: Colombia, Ecuador, Uruguay, México, Perú y Chile.

Téllez ha enfocado sus esfuerzos en promover la democratización de la tecnología para impulsar y empoderar a las Pymes, teniendo claro que la digitalización abre un camino a diversas oportunidades para pequeñas y medianas empresas que desean implementar nuevas tecnologías para gestionar y rentabilizar su negocio. Como líder del equipo comercial y de mercadeo para Latinoamérica, ha hecho un gran aporte al crecimiento de Siigo que bajo su liderazgo pasó de tener 30.000 clientes a más de 1.200.000 millones.

Juan Gómez, gerente de marca & publicidad en Banco de Bogotá

Juan Gómez es egresado del Politécnico Grancolombiano de publicidad y mercadeo. Su carrera profesional se había enfocado principalmente al área creativa donde ejerció como director creativo los últimos 15 años, en agencias como McCann, Sancho BBDO y WT.

Además, estuvo encargado de estructurar y ejecutar campañas y estrategias de comunicación 360 para diferentes marcas del país como: Postobón, Alpina, Avianca, Corona , Pepsico, Grupo Aval, Ecopetrol, y Nutresa, entre otras.

En 2018 entró a McCann como director creativo de la cuenta del Banco de Bogotá; gracias a su desempeño, conocimiento de la marca y relacionamiento con el cliente, fue llamado a ser parte del equipo de comunicaciones y mercadeo del banco, como gerente de marca y publicidad. Actualmente lleva dos años desempeñando este cargo en el cual su objetivo ha sido rejuvenecer las marcas y estructurar procesos internos.

Maneja todas las comunicaciones y estrategias de comunicación de todos los productos, servicios, área de sostenibilidad y la marca misma. Ha liderado, además, el proceso de transformación del departamento de comunicaciones y mercadeo, dando un enfoque creativo, de principio a fin, guiado a los resultados. Bajo su labor la marca ha conseguido diferentes reconocimientos como One Show, Effie Latam, Effie Colombia, El Sol, El Dorado, El Ojo de Iberoamérica, Webbys, Iab Mixx.

Juan Soler, CMO en Habi

Juan Soler lidera globalmente el área de marketing en Habi desde hace más de un año. Se unió como CMO a Habi después de casi tres años en Uber, donde lideraba la función de marketing para la región de Andina, Centroamérica y el Caribe, y el equipo de brand and content para Latinoamérica.

Es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes con posgrado en Gerencia de Marketing Estratégico del CESA y también ha ocupado diversas posiciones de liderazgo en marketing en compañías como Coca Cola Company, Mondelez, Teamfoods y Quala.

En 2022, y bajo el liderazgo de Soler, el equipo de mercadeo de Habi logró posicionarse como una compañía que transforma el sector inmobiliario con tecnología; y atraer a un público objetivo que únicamente conocía un sector tradicionalmente opaco y poco ágil.

Gracias a este posicionamiento y a todas las iniciativas impulsadas por el equipo de marketing, Habi consiguió el que sin duda ha sido el logro más importante de este año: alcanzar la categoría de unicornio. Habi es el segundo unicornio colombiano, después de Rappi, y la primera proptech de hispanoamérica en alcanzar esta categoría.

Martha Eugenia Arbelaez, marketing and communication director en Nestlé Colombia

Arbelaez es comunicadora social especializada en comunicación organizacional de la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene una carrera profesional de más de 25 años que inició en la docencia, luego mercadeo, trade marketing, comunicaciones e investigación de mercados, en empresas como: Bestfood, Unilever y Casa Editorial el Tiempo, entre otras. Ingresó a Nestlé en el 2007 como Gerente de Market Intelligence.

En 2010 fue trasladada a Suiza, donde desempeñó el rol de consumer insight manager Global para el negocio de Culinarios durante seis años. En enero de 2016, regresó al país como Directora de Marketing y Comunicaciones de Nestlé de Colombia hasta el día de hoy, y en paralelo es la presidenta de la Junta Directiva de la Anda.

Logró consolidar la estrategia de sostenibilidad de Nestlé logrando ser la primera empresa plástico neutro del país con una campaña integral 360 #CambiemosJuntosPorElPlaneta, que conectó a los consumidores para trabajar juntos en pro de la sostenibilidad y lograr un equipo perfecto. Gracias a esto Nestlé recibió oro en la categoría Positive Change Ambiental y plata en la categoría de Reputación Corporativa en los Effie Awards Colombia 2022 y actualmente la campaña es finalista en los Effie Latam.

Es una líder destacada en el sector, que conoce la parte gremial de la industria, una visión importante y que no tienen todos los directivos de la industria.

María Isabel Orozco, directora de mercadeo personas Sura Colombia

María Isabel es comunicadora de la Universidad Pontificia Bolivariana, se capacitó en marketing en EAE Business School Kellogg Executive Education y es especialista en Intervención Creativa. También se formó en reputación corporativa en la Universidad Externado de Colombia.

Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de seguros y ha liderado desde el 2018 las estrategias de marketing de las diferentes soluciones de la compañía en el segmento de personas.

Es pionera en la integración entre la ciencia del comportamiento y el mercadeo que se tangibiliza en las diferentes campañas, entre las que se destacan la que diseñó durante la pandemia, que reconocía a las personas por sus comportamientos positivo; y la campaña Vive Más, que es la primera plataforma integral de bienestar de SURA. La cual a través del análisis de los comportamientos impulsa a las personas a transformar sus hábitos.

Silvia Amaya, gerente de mercadeo en iShop Colombia - Apple Premium Reseller

Amaya tiene un amplio conocimiento en mercadeo y finanzas con más de 18 años de experiencia en el diseño y desarrollo de estrategias de mercadeo con balance entre las necesidades comerciales y la arquitectura de marca.

Se enfoca en el trabajo en equipo con diferentes áreas para alcanzar los objetivos de cada compañía. Entre sus logros con Ishop están: la planeación y ejecución exitosa del plan de mercadeo cumpliendo los KPi’s del área con ejecución al 140% del presupuesto; su contribución al crecimiento de las ventas y la utilidad neta en triple dígito YOY ’22 vs ’21; un crecimiento en redes sociales en un 96% YOY; y la nominación a la mujer del año 2022 de la revista Impacta por la labor de la mujer como protagonista en la transformación tecnológica del país.

Simón Maya Ospina, head of marketing en Wingo

Simón Maya es Magíster en Dirección de Marketing, con amplia experiencia en branding, marketing digital, comunicaciones, relaciones públicas, investigación de mercados, publicidad y crecimiento de ventas en comercio electrónico.

Es un profesional experto en el lanzamiento de productos y servicios en nuevos mercados, así como en la creación de campañas publicitarias 360° enfocadas en la construcción de marca y crecimiento de ventas. Simón ha liderado desde mercadeo, el lanzamiento de marcas tan importantes como Uber y DiDi en Colombia, logrando llevar estas marcas al top of heart de los colombianos, creciendo el número de clientes y ganando una porción importante del mercado.

En 2022 dirigió la estrategia de refrescamiento de marca de Wingo, lo que involucró una nueva campaña integrada de mercadeo, renovación de tono, activos de marca, línea gráfica, propuesta de valor y branding. Así mismo, lideró la estrategia de diversificación de medios, innovando con nuevos medios y formatos de contenido y pauta para llegar a las audiencias.

Estos esfuerzos han permitido que Wingo este año haya sido una de las aerolíneas que más creció en conocimiento de marca y consideración de marca, en Colombia.