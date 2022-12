Estos son los nominados a Líder de agencia en el TOP10 2022

Cada año la revista P&M reúne a un comité experto sobre mercadeo, publicidad y comunicaciones que, junto al equipo editorial, escoge las campañas, agencias y líderes más importantes y relevantes para la industria.

La categoría Líder de agencia reconoce a los profesionales que hacen parte de una agencia y/o empresa del sector de la comunicación en Colombia -esto incluye agencias creativas, de medios, de promo y activación, de comunicación, de investigación y consultoras-, cuyo estilo del liderazgo y modelo de pensamiento contribuyeron de forma significativa a su agencia, e inspiraron a su equipo de trabajo, colegas, clientes y competidores. Son, sin duda, profesionales que impulsan ideas novedosas y que ayudan a transformar a agencias y anunciantes. Cada líder es nominado por agencias, anunciantes y profesionales del sector.

Para votar por el líder de agencia es necesario ser parte de la comunidad informada P&M, que es el grupo de profesionales de mercadeo, publicidad y comunicaciones que tienen su suscripción con los productos de contenido P&M y/o han participado activamente en los paneles de investigación y eventos liderados por P&M a lo largo del año 2022. Este grupo de personas elegirá, a través de votación electrónica, a los acreedores al reconocimiento Top10 P&M en cada una de las categorías y menciones especiales.

La votación inicia el 16 de Enero de 2023, y cierra el 24 de Febrero de 2023, a través de la página web: www.revistapym.com.co

Ana Echavarría, CEO de Feeling Company



Ana Patricia Echavarría consolidó a Feeling Company como una de las agencias de publicidad más importantes y reconocidas de Colombia, con una facturación sorprendente. Así mismo, es la autora de la transformación digital de la agencia y quien ha traído cuentas como: Rica, Cunit, Chocolate Cordillera, y Muverang.

Echavarría tiene una trayectoria brillante en el sector del mercadeo y la publicidad. Su carrera inició en Nacional de Chocolates donde implementó y creó la central de medios; allí dirigió el proyecto CRM por un año: Bajo la dirección de la consultora Peppers and Rogers Group fue la directora del equipo de proyecto encargado de implementar el CRM para Nacional de Chocolates y Colcafé.

Posteriormente lideró los procesos de shopper marketing del Grupo Nutresa, montó el proceso de CRM y lideró el área trade marketing. Su equipo la describe como una líder cercana, que sabe conocer a cada persona para crear un equipo feliz y sólido.

Disfruta estar con su familia y dedicarse a actividades de crecimiento personal y espiritual como el yoga.

Andrés Carvajal, managing director en Sancho BBDO

La historia de Andrés Carvajal en Sancho comenzó en 2009 como director de cuentas. Desde ese año, ha recorrido un camino largo hasta asumir como manager director en 2021.

Bajo su liderazgo la agencia es la número uno del país como la más afectiva de Colombia según Effie, ElDorado y Scopen,. Además, fue reconocida por el Agency Scope 2022-23 como la mejor agencia para trabajar y como la Agencia del año del Top10 de P&M.

Su equipo reconoce su liderazgo y destaca que logró darle un vuelco a la cultura de la agencia dándole vida y foco a quienes hacen realmente que las cosas pasen: las personas. Es un líder empático, con experiencia estratégica y conocimiento profundo de los clientes. Además, ha instaurado mecanismos de comunicación al interior de Sancho que permite que el ambiente laboral sea positivo y propicio para desarrollar ideas y conceptos. Sus hobbies son leer y correr.

Camila Gómez, socia y vicepresidente ejecutiva en Dattis Comunicaciones

Camila Gómez experta en comunicaciones estratégicas y relaciones públicas. Lleva 12 años en Dattis y la describe como “ la mejor agencia del país”.

Gómez es abogada de la Universidad de los Andes con maestría en Dirección de Comunicación Corporativa de la Universidad de Barcelona; una especialización en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de los Andes y otra en Relaciones Públicas Corporativas y Responsabilidad Social Empresarial de la Pontificia Universidad Javeriana.

También es experta en el diseño e implementación de estrategias de comunicación y manejo de crisis de compañías de distintos sectores económicos, con más de diez años de experiencia profesional. Antes de llegar a Dattis se desempeñó como asesora del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Su equipo la reconoce como una líder nata, con la capacidad de liderar cualquier proyecto y de ejecutar planes complejos.

Su tiempo libre lo pasa con su hijo y sus referentes son María Lucia Lara en Colombia, y Marc Vidal a nivel internacional.

Juan Pablo Navas, chief creative officer for Hispanic South America en Accenture Song

En 2015 Juan Pablo Navas fundó la primera agencia de Comunicación basada en datos de Latinoamérica (Barbara & Frick), una apuesta adelantada a su tiempo que hizo que Accenture Global notara su trabajo y que, posteriormente, comprara la agencia para darle un enfoque novedoso a su trabajo global.

Actualmente Navas es el director creativo de Accenture Song para Sudamérica Hispana, y trabaja estrechamente con Droga5 en proyectos especiales de creatividad global; se destaca por ser el único colombiano en haber llegado a esta posición. Su especialidad es transformar datos en creatividad con propósito, lo que hizo que David Drogas lo eligiera como ejemplo global de creatividad basada en datos son impacto social y escalabilidad.

Adicionalmente, recibió el premio de I-COM (El festival mas importante de creatividad aplicada a datos) en la categoría "cambio de Comportamiento" por su trabajo realizado para la Presidencia de la República y la ANDI para el control de la pandemia en Colombia; esta estrategia de comunicación basada en datos ha sido destacada por medios como The Economist como un ejemplo global de integración de datos y creatividad.

En su tiempo libre pinta al óleo y pasa tiempo con su familia. Su mayor referente es el arte.

Juan Pablo Rocha, CEO de The Juju/June&July

Juan Pablo Rocha es el CEO de The Juju/June&July, la agencia creativa que dirige junto a Andrés Norato.; y que renombró en Colombia para mostrar sus ideales de juventud y renacimiento.

Durante 17 años Rocha fue presidente de J. Walter Thompson Colombia, desde donde también lideró la cuenta global de Kimberly Clark. Además, Rocha dirigió la campaña de reelección de Juan Manuel Santos y la adquisición de Glue para formar parte del Grupo JWT Colombia.

En su tiempo libre ve la Liga europea de Fútbol, monta en bicicleta y lee. Su referente es Josep ´Pep´ Guardiola, ex futbolista y actual director técnico del Manchester City.

Su apuesta siempre ha sido por la independencia y el conocimiento. Como decano de la Escuela de Publicidad de la Universidad Sergio Arboleda ha formado a cientos de publicistas y marketeros. Así mismo, con su paso a June&July decidió mostrar con acciones que apostarle a las agencias independientes vale; a la fecha ha logrado construir un equipo de más de 130 personas. Su liderazgo es inspiración y modelo a seguir.

Julian Mercado, CEO de Wunderman Thompson Colombia

Julián Mercado ha guiado a Wunderman Thompson Colombia hacia una perspectiva de cultura contemporánea y reconocimientos creativos de clase mundial como Cannes, The One Show, D&AD, CLIO y Effies. Tiene más de 16 años de experiencia ejecutiva dentro del ecosistema WPP, lo que lo ha consolidado como un jugador fundamental en el posicionamiento de Wunderman Thompson como una referencia en la industria y una de las agencias líderes en el país.

Lideró con éxito la fusión de JWT y Wunderman en Colombia como parte de la estrategia de transformación de WPP, un reto grande a nivel empresarial. Actualmente es el líder general de la agencia y logró un crecimiento en ventas del 53% y de 66.375.401 millones de pesos, con un margen operativo del 32% que representa 22.398.469 millones de pesos. También ha conseguido cuentas como Snap Inc, Abbot, Pony Malta, Coin Base, DoorDash y Mall Plaza.

Su equipo de trabajo lo reconoce como un “líder auténtico y proactivo, centrado en fomentar la cultura global de la compañía e inspirar a los equipos a perseguir el crecimiento”. Sus hobbies incluyen el skate, la lucha libre profesional y el fútbol.

Leticia Navarro, managing director en Kantar Insights Colombia

Desde febrero de 2020 Leticia Navarro asumió el cargo de managing director en Kantar Insights Colombia. Antes, se desempeñaba como chief commercial officer (CCO) de la compañía. Navarro es una profesional con trayectoria; cuenta con una amplia experiencia en investigación de mercados y conocimientos del consumidor, áreas en las que ha trabajado desde 2005.

Su carrera inició en Millward Brown Colombia en 2005 como directora de cuentas, e hizo parte de la transición de Millward Browns y TNS.

En sus 16 años en Kantar ha liderado múltiples proyectos y es la responsable de haber desarrollado habilidades analíticas en el equipo de Clients Service. También es la creadora de los procesos de storytelling en la agencia, y la dueña de las relaciones con los clientes que su equipo destaca como "profundas y analíticas".

Desde su rol como VP empezó a estar presente Kantar Millward Brown en diferentes foros como aliados de la ANDA y Effie contribuyendo con contextos claros de los sectores para las sesiones de juzgamientos. Como formadora del equipo es rigurosa y aporta un nivel de profesionalismo que cualquier industria necesita.

Su tiempo libre lo pasa con su familia y sus referentes son sus mentores: su jefe actual, Gabriel Castellanos; la primera gerente de Millward Brown Liliana Baena; Chris Jansen, CEO del Grupo Kantar y su esposo, Domenico Filauri.

Mauricio Sarmiento, VP creativo en Leo Burnett



Este egresado de mercadeo y publicidad del Politécnico Grancolombiano lleva 21 años en Leo Burnett, una de las agencias creativas más reconocidas del mundo.

Según el Agency Scope 2022-23, Sarmiento es la segunda persona más admirada en las agencias creativas en Colombia. Así mismo, por su creatividad y junto a su equipo fue ganador en los principales festivales del mundo, y trajo a Leo Burnett Colombia el primer León de Cannes para Davivienda.

Sarmiento, además, hace parte del World Creative Ranking: The Top 200 most awarded Chief Creative Officers de The Drum (Revista inglesa,) una de las publicaciones más importantes del mundo en materia de publicidad, comunicaciones y mercadeo.

Su equipo lo describe como "un formador de talento y un constructor de marcas". Su vida fuera del trabajo es su familia y sus referentes son las personas con las que ha tenido la oportunidad de trabajar, desde sus mentores: Rodrigo Dávila, Olga Lucia Villegas, Alejandro Patiño, Juan Carlos Ortíz, Juan Carlos Gómez De la Torre, Fernando Hernández, Alexis Ospina, Rafael Reina, Andrés Restrepo "Lama", Juan Romero "Tico" y las marcas para las que ha creado estrategias.

Paco Cepeda, co-founder & chief creative officer de Diptongo

Es diseñador Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana, y profesor universitario, con estudios de posgrado en psicología del consumidor. Se reconoce como melómano, fotógrafo, y apasionado por su trabajo; tiene más de 15 años de experiencia como creador, y director de contenidos publicitarios.

Es uno de los fundadores de Diptongo Media Group, empresa colombiana con más de 12 años en la industria de la comunicación y publicidad donde cuenta con un equipo de trabajo conformado por más de 50 personas que reúne por primera vez bajo un mismo espacio a una agencia de publicidad, una productora audiovisual y una post-productora; la cual abrió su primer oficina en la ciudad de Nueva York en el segundo semestre de 2017.

Su empresa ha liderado creativa y estratégicamente campañas para grandes marcas a nivel nacional e internacional entre las cuales se encuentran FIFA, 20th Century Fox, RCN, Movistar, Win Sports, Kokoriko, Uber, Popsy Mountain Dew, Pepsi, Salitre Mágico , Mimos , Popsy , Uber, Nike , Millonarios, Atlético Nacional , Adidas, Aguila, Éxito, Reebok, Chevron, Bancolombia, Teatro Colón, Maloka, FUGA, Festival centro, Estéreo Picnic, entre otras.

Su trabajo ha liderado grandes transformaciones en la comunicación de un país donde su objetivo es llevar una sonrisa a todos aquellos que ven y siguen sus contenidos , la clave de su éxito es trabajar con el corazón haciendo lo que le gusta y ama. Sus hobbies son el fútbol, las series y películas y la música. Su mayor referente es David Droga, chief executive officer and creative chairman de Accenture y uno de los líderes de la publicidad en el mundo.

Patricia Mauchi, CEO andino en Mediacom

Tiene más de 20 años de experiencia en el sector, con una amplia experiencia en marketing, medios y estrategia digital. Con doble licenciatura en Economía y Negocios de la Universidad de Nueva York en Stony Brook y un MBA de la Escuela de Negocios de la Universidad de Miami, Mauchoi es una fuerza innegable en el mundo de las agencias.

Tras cuatro años como líder de Mediacom Maucho se destaca por transformar la agencia, y por haber consolidado cuentas nuevas como Coca Cola y Bayer a nivel andino. Ha sido, además, reconocida como uno de los tres líderes de agencias de medios más importantes en el sector según el Agency Scope 2022-23, y su equipo la reconoce por haber mejorado las relaciones con los clientes y por tener una visión y un estilo de liderazgo inspiradores.

Le apasionan los perros y su referente es Nick Lawson, CEO global de Mediacom.