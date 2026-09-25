Conde: el motor de crecimiento de Partners Group

Este grupo de comunicaciones apostó por su unidad de Growth Intelligence, para demostrar que el futuro del marketing ya no depende de recopilar datos, sino de traducirlos en decisiones que aceleren el crecimiento de los negocios.

El mayor reto del marketing ya no está definido por quién tiene más datos, sino por quién es capaz de convertirlos en decisiones que hagan crecer el negocio. Con esa visión, Partners Group ha decidido enfocar su estrategia de crecimiento en Conde, su unidad especializada en Growth Intelligence, que se consolida como el eje analítico de una estructura integrada junto a sus otros dos frentes de operación: B Brain, agencia de estrategia y creatividad, y Phenomenal, especializada en experiencias BTL.

Como lo explica Ricardo Salcedo Riobó, CEO de Partners Group, Conde es el corazón estratégico de datos del grupo. Su propuesta integra analítica, data, medios y consultoría para trans-formar la información de los negocios en decisiones inteligentes que optimicen la inversión y generen crecimiento real.

“No nos quedamos en entregar métricas o reportes. Lo que hacemos es integrar la data con la creatividad y los medios. Interpretamos el comportamiento de las audiencias, identificamos oportunidades de inversión, optimizamos los canales de comunicación y diseñamos estrategias orientadas a mejorar el retorno delas marcas”, señala Salcedo.

Ese modelo ha convertido esta unidad en uno de los principales focos estratégicos del grupo para 2026 y 2027. Ya la ha implementado con sus más de 25 clientes, entre los que destacan Tetra Pak, Deprisa y las marcas de Estée Lauder Companies como MAC Cosmetics y Clinique. Con este último grupo, la agencia pasó de operar en Colombia a gestionar la estrategia para Latinoamérica y Centroamérica, para impulsar el crecimiento de su canal de comercio electrónico.

Precisamente, uno de sus hallazgos más representativos durante el trabajo con MAC Cosmetics fue identificar Pinterest como un canal con alto potencial de conversión para la industria cosmética.

Las metas de Conde son ambiciosas. De acuerdo con Ricardo Salcedo, buscan crecer la unidad en un 500%, expandirse hacia Panamá, Ecuador y Perú, y aumentar un 40% los clientes por país.

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Artículo publicado en la edición #505 de agosto y septiembre de 2026