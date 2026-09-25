La ventaja competitiva sigue siendo humana

En este mercado, la tecnología y los datos están al alcance de todas las agencias. Por eso, el diferencial ya no está únicamente en las herramientas, sino en la capacidad de interpretar el mercado y convertir esa información en decisiones estratégicas. Para Century Media, esa transformación ha redefinido el papel de las centrales de medios y reafirmado el valor del criterio humano.

Durante años, las centrales de medios fueron reconocidas por planear y comprar espacios publicitarios. Hoy, su papel ha evolucionado hacia un modelo en que el verdadero valor está en comprender las audiencias, interpretar la información y construir estrategias de negocio para las marcas.

Esa transformación también ha trazado el camino de Century Media. “Pasamos de comprar audiencias a construir inteligencia”, sostiene Mario Alberto Ríos, chief business officer de la compañía, al explicar cómo la agencia evolucionó hacia un modelo donde la experiencia y el conocimiento del mercado se convierten en el principal activo para tomar decisiones.

De esa experiencia surge el concepto de conexiones inusuales: una forma de combinar investigación, datos, cultura, creatividad y conocimiento local, para encontrar oportunidades que otros pasan por alto. Más allá de las métricas, apuesta por identificar aquello que no siempre aparece en los informes o algoritmos, pero que resulta determinante para conectar una marca con sus audiencias.

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Artículo publicado en la edición #505 de agosto y septiembre de 2026