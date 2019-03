Conozca a las Women to Watch Colombia 2019

Desde el año 2015, P&M lidera la iniciativa Women to Watch en Colombia, en alianza con AdAge.

Este programa tiene como propósito hacer un reconocimiento a las mujeres profesionales que, gracias a su aporte y liderazgo, son un referente para el sector del mercadeo, la publicidad y las comunicaciones en el país. Bajo este propósito, hoy presentamos a las Women to Watch Colombia 2019.

Cada año, un grupo de mujeres de la industria recibe la distinción Women to Watch, que las ratifica como referentes de liderazgo y transformación. Así que este es un reconocimiento al rol que han desempeñado estas mujeres líderes en la industria. También es un indicador que, de alguna manera, señala quiénes seguirán transformando y actualizando la industria.

Para celebrar el quinto año de Women to Watch en Colombia, hemos pensado en algunos matices para potenciar el reconocimiento. Por ende, Women to Watch Colombia 2019 reconoce a nueve mujeres líderes. Ellas han sido protagonistas de la transformación que vive el sector del mercadeo, la publicidad y las comunicaciones.

Las Women to Watch Colombia 2019 nos hablan de transformación digital y de la investigación e inteligencia de negocios. También, de una nueva era del mercadeo, caracterizada por las tendencias de consumo responsable y de las marcas que tienen propósito. Dan cuenta de la importancia de confiar en las metas y trabajar por ellas. Destacan cómo el liderazgo de hoy propende por el trabajo en equipo, la confianza y el equilibrio entre los proyectos familiares, profesionales y personales.

Las 9 Women to Watch Colombia 2019

A continuación, presentamos a las Women to Watch Colombia 2019. Cada una nos deja un mensaje sobre su visión sobre el sector o el liderazgo femenino. Más adelante, en la edición No. 456 de la Revista P&M conoceremos sus perfiles, más a fondo.

Emilia Restrepo, vicepresidente de transformación digital del grupo Ardila Lülle

“Los expertos no existen. El expertise se construye con el trabajo en equipo, con nuestros equipos. Lo único que yo hago es juntar puntos y apoyar a todos en un proceso. Lo que tenemos que hacer bajo esta nueva cultura es no tenerle miedo al riesgo. Podemos equivocarnos. Pero debemos equivocarnos rápido y barato. Lo importante es seguir haciendo lo que a uno le apasiona y de manera transparente”.

Publicidad

Dominique Reyes Kling, directora de asuntos corporativos para Bavaria y directora de la Fundación Bavaria

“Hay que levantarse siempre con optimismo, decir ‘yo puedo’, ‘a mí nada me queda grande’ y que a tu alrededor sientan eso. Las personas que creen en sí mismas vencen los límites. Si tú sueñas en grande, harás cosas grandes, si sueñas chiquito harás cosas chiquitas. Empecemos siempre por soñar en grande, porque si se puede soñar, se puede hacer”.

Catalina Salazar, chief operating officer de iProspect Colombia, compañía que pertenece al grupo Dentsu Aegis Network

Lo mejor de ser Women to Watch es esa energía que uno puede inyectarle a la compañía. Yo siempre he pensado que los equipos diversos son los mejores porque allí encuentras diferentes perspectivas y momentos de vida muy distintos dentro de un mismo espacio. Y creo que estar conectada con una generación mucho más digital, mucho más joven, trae muchas perspectivas y nuevos puntos de vista”.

Catalina Ochoa Restrepo, gerente de mercadeo del grupo Crystal

(Compañía a la cual pertenecen las marcas Gef, Punto Blanco, Baby Fresh y Galax).

“Me parece muy importante que haya algo que formalice este liderazgo y estas capacidades de las mujeres. También que cualquier mujer que esté haciendo algo por ella misma, por sus equipos y por las mujeres que las rodean pueda ser considerada Women to Watch Colombia. 2019. Es decir, no tienes que ser famosa para lograrlo, porque con lo que sabes y con lo que has logrado puedes llegar a serlo”.

Carolina Solanilla Giraldo, Managing director Kantar División Insights Colombia.

“Se que me falta mucho por vivir y que el camino es largo, pero estoy agradecida con la vida, con Dios y mis empleadores porque he podido tener una carrera donde he aprendido y he dejado mucho. Al tiempo, he podido llevar otras aspiraciones y sucesos a la realidad. Este reconocimiento me llena de alegría porque, a medida que llega la madurez de los años, empiezas a entender que puedes afectar a otros solo con hablar”.

Carolina Sandoval, gerente de medios de GSK para Latinoamérica

“Las mujeres tenemos que aprender a no pedir permiso, a no pedir que nos den el poder. En lugar de levantar la mano para decir ‘aquí estoy’, debemos tomarlo, hacerlo. Siempre hay obstáculos. Por eso, se necesita determinación: empoderarse y hacerlo”.

Carolina Mejía, directora de planeación del grupo MullenLowe

“Este reconocimiento es chévere porque me parece que definitivamente en esta industria y, sobre todo, en la publicidad hacen falta mujeres líderes. Tal vez no tanto en las áreas de planeación y cuentas, pero sí en las áreas creativas y en los cargos directivos. Entonces, espacios como Women to Watch Colombia 2019 sirven para visibilizar a las mujeres y su valioso trabajo”.

Camila Escobar Corredor, presidente de Procafecol

“Hoy se necesitan tres cosas para que en Colombia haya más empoderamiento femenino: que las mujeres sigamos dando lo mejor de nosotras mismas, que busquemos estar en el lugar y momento correctos, es decir, que busquemos proactivamente las oportunidades que nos lleven a crecer como líderes y, tercero, que haya personas y organizaciones que crean en nosotras”.

Adriana Bernal, directora y fundadora de Kienyke

“Es un reconocimiento que recibo con felicidad y con humildad. Creo que hacer este tipo de acciones visibilizan las cosas que hacemos. Si nosotras, como mujeres, somos solidarias, seremos imparables. Esa debe ser la visión de las mujeres y la visión con la que se deben formar las mujeres jóvenes de hoy”.

Fotografías: Jorge Calderón/Revista P&M

