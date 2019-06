El próximo 25 de julio, el Auditorio Arturo Calle, en Bogotá, será el escenario donde se vivirá el Women to Watch Summit, un espacio que irá más allá de la entrega de reconocimientos a las “mujeres a seguir Colombia 2019”. Así será Women to Watch Summit 2019, no debería perdérselo.

Women to Watch es una iniciativa de AdAge en Estados Unidos, y en Colombia es representada por P&M. El propósito es reconocer a las mujeres líderes y “ejemplo a seguir” en la industria de la publicidad, el mercadeo y las comunicaciones. Este año, nueve mujeres son Women to Watch Colombia.

Por primera vez, P&M realizará el Women to Watch Summit, que tiene como propósito ser un evento académico en el que se evidencie cómo las mujeres están cambiando el mundo de la publicidad, el mercadeo y las comunicaciones en el país.

La jornada, que comenzará a las 9 de la mañana, contará con la presencia de Women to Watch de ediciones anteriores y de otras mujeres que ocupan cargos de liderazgo en el país.

Ellas compartirán experiencias, aprendizajes y aportes que han hecho a las organizaciones, específicamente, y al país en general.

Speakers

Magda Galindo

Women to Watch Colombia 2016. CMO marketing & digital sales de BBVA.

Joanna Prieto

Women to Watch Colombia 2017. Co founder and board president de Geek Girls.

Adriana Pineda

