El lujo en Colombia no compite por visibilidad. Compite por legitimidad

Durante años, las marcas de lujo en Colombia han replicado fórmulas globales asumiendo que el mercado local funciona como París o Nueva York. No funciona igual. Y hoy ese error cuesta relevancia.

Entre 2025 y 2026, el lujo global entró en una fase de estabilización: ya no gana quien más crece, sino quien mejor justifica su valor. Deloitte lo define como una etapa marcada por “selectividad” y “significado”: menos volumen por inercia y más intención, más coherencia.

En una investigación reciente realizada por el equipo de planning de Alina Agencia, analizamos qué valida y qué pone en riesgo al segmento en Colombia. La conclusión es clara: aquí el lujo no compite por visibilidad, compite por legitimidad.

La explicación es cultural. Durante décadas, la riqueza visible estuvo asociada en el imaginario colectivo a economías ilícitas y ostentación excesiva. Esa memoria no desapareció; se transformó. Hoy el éxito se mira con lupa. Por eso el “quiet luxury” no es solo tendencia importada: es una forma inteligente de moverse en un contexto que históricamente ha castigado el exceso.

Además, este comportamiento local coincide con una dinámica global. El reporte True-Luxury de BCG x Altagamma (2025) muestra que el “top-tier”, una fracción mínima del mercado, concentra una parte desproporcionada del gasto, con consumos anuales promedio cercanos a los €360.000. Al mismo tiempo, la base aspiracional se ha vuelto más frágil frente a precios altos y fatiga de marca.

En Colombia, esa concentración se traduce en validación dentro de asociaciones empresariales, clubes privados y círculos de alta confianza. El “quién te presentó” pesa más que el “cuántos te siguen”. Y ese hallazgo cambia la forma de hacer marketing de lujo.

En influencer marketing, por ejemplo, el error común es priorizar alcance masivo. En este segmento, el perfil correcto suele ser más relevante que el volumen. Se privilegia engagement cualificado y figuras con influencia real en círculos estratégicos, incluso si no tienen grandes audiencias públicas. Existen influenciadores masivos que cumplen objetivos específicos, pero la estrategia no puede depender únicamente de ellos.

Lo mismo ocurre en marketing experiencial y PR. En lujo no se trata de producir eventos vistosos ni de sumar menciones indiscriminadas, sino de generar los encuentros y los entornos editoriales correctos. Un placement en un medio tier 1 leído por líderes económicos puede tener más impacto cultural que múltiples apariciones dispersas.

El aprendizaje es contundente: en Colombia el lujo no se construye desde el volumen, sino desde la precisión. No se trata de hacer más ruido, sino de entrar en el círculo adecuado. Las marcas que entiendan esta lógica construirán capital cultural sostenible. Las que no, seguirán invirtiendo… pero fuera de la conversación que realmente define el lujo en el país.

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