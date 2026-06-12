El consumo se activa desde la emoción: el Mundial y el nuevo mapa de las ocasiones en Colombia

El Mundial 2026 será mucho más que un evento deportivo en Colombia. Será una prueba de estrés para las marcas: un momento donde se pondrá en evidencia quién entiende realmente cómo se activa hoy el consumo. Porque el cambio ya está ocurriendo.

Colombia es, cada vez más, un mercado estructurado alrededor de ocasiones. No hablamos de eventos excepcionales: hoy, tres de cada diez hogares viven al menos una ocasión especial cada semana.

Esto redefine el punto de partida. El consumo deja de ser un acto de reposición para convertirse en un acto de activación: se compra para habilitar momentos.

La emoción como motor de gasto

Las ocasiones con mayor impacto en consumo están profundamente vinculadas a la emoción y a la socialización. En el caso del fútbol y especialmente ante la expectativa del Mundial, esto se vuelve aún más evidente.

No es el evento en sí mismo lo que moviliza el gasto, sino la intensidad emocional que genera. De hecho, ciertos partidos pueden activar más consumo que incluso las instancias finales.

La lógica es clara: la emoción escala el gasto.

El Mundial como acelerador, no como excepción

En 2026, la alta expectativa alrededor del Mundial anticipa picos de consumo tanto dentro como fuera del hogar, amplificando dinámicas que ya venían en crecimiento.

Pero el verdadero cambio no está en el evento. Está en la estructura: las ocasiones ya organizan el consumo cotidiano. El Mundial simplemente lo expone a mayor escala. Esto considerando una canasta de gran consumo que mantiene crecimiento aun cuando moderado al 2,5%

Un ecosistema de consumo más amplio

El consumo asociado a estas ocasiones no se limita al hogar. Durante eventos deportivos, bares y restaurantes registran crecimientos de entre +30% y +60%, consolidándose como extensiones naturales de estos momentos.

El consumo se vuelve más social, más compartido y más distribuido entre distintos espacios.

Categorías que capturan el momento

No todas las categorías participan de la misma manera. Algunas, como bebidas alcohólicas, postres o bebidas listas, tienen un rol intrínseco dentro de estas ocasiones y concentran buena parte del gasto incremental.

Sin embargo, la oportunidad no es solo de categoría, sino de significado: qué papel juega cada marca dentro del momento.

El nuevo estándar competitivo

Esto tiene implicaciones claras. El consumo se vuelve más episódico, más concentrado en momentos de alta relevancia y menos dependiente de la inercia.

Las marcas que logren capturar crecimiento no serán necesariamente las más grandes ni las más distribuidas. Serán aquellas capaces de insertarse con claridad en el momento correcto, con un rol definido dentro de la ocasión.

El Mundial será, en ese sentido, un gran escenario. Pero también un filtro. Porque en el nuevo mapa del consumo colombiano, competir ya no es solo estar presente. Es ser relevante cuando el consumidor decide celebrar.

Tambiñe