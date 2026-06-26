¿Y si el próximo clic nunca llega?

En los últimos años, las reglas del marketing parecían claras: si una marca quería ser visible para clientes y prospectos, debía aparecer en los primeros resultados de búsqueda en Google. La estrategia consistía en ganar posiciones en estos rankings, atraer clics a la página web oficial de las marcas y convertir visitas en oportunidades de negocio.

Pero algo está cambiando.

Las personas ya no buscan, ahora preguntan.. En lugar de navegar entre múltiples enlaces para encontrar información, recurren a herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, Gemini o Perplexity, que entregan respuestas directas, contextualizadas y cada vez más precisas. Lo que durante años fue un recorrido de búsqueda ahora se está transformando en una conversación con respuestas instantáneas

Y ese cambio tiene profundas implicaciones para las marcas.

La pregunta que hoy deberían hacerse los equipos de marketing no es únicamente cómo aparecer en Google, sino cómo lograr que un motor de búsqueda de inteligencia artificial referencie a su empresa cuando un usuario pide una recomendación, busca una solución o compara alternativas.

Es aquí donde surge un concepto que probablemente marcará la próxima etapa de la visibilidad de las marcas en el espectro digital: AEO o Answer Engine Optimization.

Si el SEO ayudó a las organizaciones a posicionarse en los motores de búsqueda, el AEO es su evolución y busca optimizar la presencia de una marca para que aparezca en las respuestas generadas por motores impulsados por inteligencia artificial. En otras palabras, ya no se trata únicamente de estar entre los resultados; se trata de convertirse en la respuesta.

La diferencia parece pequeña, pero es mucho más profunda..

Los motores de respuesta no funcionan igual que los buscadores tradicionales. Para construir una respuesta, los modelos de inteligencia artificial evalúan múltiples señales de confianza y autoridad. Analizan contenido propio, menciones en medios de comunicación, reputación digital, conversaciones en redes sociales, reseñas de usuarios y otras fuentes que les permitan determinar qué marcas son relevantes y merecen ser citadas.

Esto significa que la visibilidad ya no depende exclusivamente de una estrategia de posicionamiento web. Hoy también está directamente relacionada con la credibilidad que una organización construye en el ecosistema digital.

Los datos reflejan la velocidad de esta transformación. Según un estudio reciente de HubSpot realizado entre líderes de equipos de marketing y go-to-market en Colombia, México, Chile y España, el 84 % de los profesionales ya está evaluando incorporar estrategias de AEO, mientras que el 58 % asegura que esta práctica ya forma parte activa de sus planes de marketing.

La razón es sencilla: los hábitos de los consumidores están evolucionando.

A medida que las personas adoptan herramientas de inteligencia artificial para resolver preguntas, descubrir productos o investigar servicios, las marcas comienzan a competir en un nuevo escenario. Uno donde la decisión de qué empresa aparece frente al usuario no depende únicamente de un algoritmo de búsqueda, sino también de la capacidad de generar confianza, autoridad y relevancia en múltiples canales.

Por eso, hablar de AEO no es únicamente hablar de tecnología. Es hablar de reputación. Es hablar de contenido de calidad. Es hablar de liderazgo de pensamiento. Es hablar de relaciones públicas, de construcción de marca y de la capacidad de una organización para convertirse en una fuente confiable de información.

Quizás ese sea el verdadero cambio que estamos viviendo.

Durante años, las estrategias digitales se enfocaron en generar tráfico. Ahora también deberán enfocarse en generar credibilidad para que los motores de inteligencia artificial consideren a una marca como una referencia válida dentro de una conversación.

La nueva pregunta es: ¿qué debe hacer una marca para convertirse en la respuesta que la inteligencia artificial decide mostrar?

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