Si quieres ideas creativas que vendan millones, deja de entregar briefs en post-its

Cuando los resultados no llegan, la queja fácil es que “la agencia es mala”, olvidando que la creatividad no es magia; requiere data clara, estrategia y tiempo. Si una marca quiere grandes soluciones, debe empezar por entregar grandes briefs.

Hace unas semanas, un colega de la industria me decía, entre la resignación y el humor: "El cliente nos contrató porque quería ideas que rompieran el mercado, pero nos entregó un brief que ni siquiera lograba explicar su propio producto". La anécdota, que suena a chiste de pasillo de agencia, es en realidad el síntoma de una desconexión estructural en nuestra industria. Vivimos en la era de la inmediatez, donde las expectativas de las marcas hacia sus agencias son más altas que nunca, pero los insumos que entregan para alcanzarlas son cada vez más escasos, tardíos y difusos.

Existe una peligrosa creencia de que las agencias creativas operamos bajo una especie de "generación espontánea". Se asume que el equipo estratégico y creativo se encierra en una sala y, por arte de magia o iluminación divina, emerge veinticuatro horas después con la campaña que salvará el año fiscal de la compañía. Spoiler: eso no pasa.

La creatividad no es un arte abstracto; es resolución de problemas de negocio a través de la comunicación. Y para resolver un problema, primero hay que entenderlo a la perfección. Cuando un cliente retiene información, entrega datos a cuentagotas o cambia los objetivos a mitad del proceso, no está "retando" a la agencia; está saboteando su propia inversión.

Es común escuchar en los comités de mercadeo la famosa frase: "es que la agencia no nos está dando soluciones corporativas, las propuestas son flojas, esa agencia no sirve". Es una queja fácil. Sin embargo, si hiciéramos una autopsia profunda de esas campañas fallidas, descubriríamos que el 90% de las veces la causa de muerte fue la desnutrición informativa.

Un brief claro, honesto y entregado a tiempo no es un capricho burocrático de la agencia; es el combustible del motor creativo. No con envíos de mensajes desordenados por Whatsapp, no sin un norte claro, no sin por lo menos saber el propósito de comunicación y de marca de lo que solicitan.

El trabajo de una agencia requiere tiempo. Tiempo para investigar al consumidor, para entender la fricción del mercado, para rebotar ideas, para matar las propuestas obvias y, sobre todo, para madurar los conceptos. Una idea que se cocina a fuego lento bajo un pensamiento estratégico robusto siempre será infinitamente superior a una ocurrencia nacida del afán de un "bomberazo" de viernes por la tarde. El tiempo y la claridad no son lujos en la publicidad moderna; son las condiciones mínimas para la excelencia.

La relación entre una marca y su agencia debe madurar hacia una verdadera sociedad bidireccional. Si el cliente espera que su agencia actúe como un socio estratégico de alto nivel, debe tratarla como tal. Esto implica transparencia radical: compartir los datos de ventas reales (los buenos y los alarmantes), definir los KPIs sin ambigüedades, revelar los dolores logísticos y, fundamentalmente, respetar los procesos de desarrollo. No se puede exigir una obra de ingeniería conceptual cuando solo se ha dado un plano hecho a mano alzada.

La gran ironía es que el tiempo que el cliente "ahorra" al entregar un brief incompleto o retrasado, lo termina perdiendo —con creces— en interminables rondas de cambios, reprocesos, frustraciones de equipo y, en el peor de los casos, en pauta digital desperdiciada con mensajes que no resuenan en nadie.

Hago un llamado sincero a la reflexión: exijan a sus agencias la máxima calidad, exijan disrupción, exijan resultados medibles y ejecuciones impecables. Tienen todo el derecho a hacerlo. Pero a cambio, entreguen las herramientas para lograrlo. Regálennos claridad en el norte, rigurosidad en los datos y el respeto por el tiempo que la alquimia creativa demanda. Al final del día, las mejores campañas de la historia nunca han sido el resultado de una agencia que trabaja de manera aislada, sino el reflejo de un cliente extraordinario que supo guiar el barco con la verdad por delante.

Si queremos cosechar ideas que transformen industrias, empecemos por sembrar briefs que valgan la pena.

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