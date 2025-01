Media planning 2025: tendencias y realidades

O OH más digital, más dinámico

La publicidad Out of Home (OOH), uno de mis medios favoritos, evoluciona hacia formatos más interactivos y programáticos. La capacidad de mostrar un portafolio completo de marcas en una misma valla publicitaria con capacidades programáticas, representa una gran ventaja para los anunciantes que deben distribuir su presupuesto entre diferentes marcas.

Radio: lo tradicional encuentra lo digital

La radio mantiene su relevancia, pero plataformas como podcast y streaming redefinen su consumo. Este medio se consolida como un canal para conversaciones auténticas y cercanas. Ejemplos como el podcast Los hombres sí lloran demuestran cómo las marcas pueden integrarse orgánicamente en estos espacios de confianza.

Plataformas digitales para implementar tecnología con relevancia

Con feeds saturados, el desafío es captar la atención en segundos. Las marcas deben observar y amplificar tendencias culturales existentes, para promover conversaciones significativas en lugar de generar más ruido. Al final, la integración lo es todo Quien no integre medios, creatividad y estrategia estará destinado a quedarse atrás. En 2025, las campañas en silos generarán derrotas significativas para las marcas. El mensaje tiene que moverse entre plataformas, formatos y audiencias sin perder fuerza ni sentido. Aquí, una herramienta como Omni marca la diferencia. Omni es la herramienta que utiliza PHD para planear e integrar eficiencias, conocimiento y tecnología. No es solo la mejor plataforma del mercado en indicadores clave, según consultoras como Forrester¹, sino un copiloto que entiende de cultura, planeación, inteligencia artificial y, sobre todo, eficiencia. Omni no solo conecta datos; ayuda a convertirlos en decisiones claras, inteligentes y accionables. Nos da el panorama completo para no improvisar.

Media planning con propósito y paz mental

En 2025, la claridad mental será una ventaja competitiva. Los marketers deben diseñar estrategias destacables mientras cuidan su bienestar y toman decisiones más humanas. El media planning no será solo técnico, sino un liderazgo consciente que construya relaciones significativas con consumidores, clientes y equipos.

