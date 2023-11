Orígenes, diseño y exotismo en la transformación de la experiencia del consumidor

En el fascinante universo del consumo actual, el informe de Kantar División Insights, "LOOK TO THE FUTURE VOL. 2023", nos sumerge en las tendencias emergentes del “Nuevo Lujo”, un enfoque que nos ofrece un intrigante vistazo hacia el horizonte emergente del lujo contemporáneo, y en el que se revela una dinámica transformadora que redefine la forma en que percibimos y valoramos productos y experiencias.

Compartir en: