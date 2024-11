Los insights de la MC Latam que nos inspiran en esta época

Jatinder Singh, global head of data & AI de Accenture Song, nos confirmó que la inteligencia artificial (IA) es una herramienta, que no va a reemplazar humanos per se, sino a aquellos que no supieron asumirla. Además, destacó que el uso ético y la privacidad de los datos, y el equilibrio entre lo humano y las máquinas son fundamentales. Y hablando de humano, tanto su capacitación, como el manejo del cambio cultural que hay que aprender a vivir también son clave.

En otras palabras, no debemos perder de vista que el objetivo de la IA es simular las capacidades de los seres humanos, como insistió Juan Camilo Suárez, de Dentsu, pero no reemplazarlas.

Omnicanalidad

Ante la preferencia por uni/multi/omnicanalidad, lo cierto es que las 3 coexisten. Javier Hidalgo, director ejecutivo para LATAM de NP Digital, sostuvo que lo clave es identificar el rol de cada canal, entender al consumidor, personalizar la comunicación, potenciar cada touchpoint como un punto de venta y medir.

Alejandro Pino Calad, director de Publimetro, enfatizó que no hay que estar por estar, ni pensar solo como influencers ni tampoco enfocarnos solo en tráfico (cambiaron los KPI).

Marca

Sergio Vergara, CEO de Bold, resalta que los tres pilares de la marca son expresar lo que el usuario quiere recibir, contar una historia y despertar una emoción. Antes, marca = producto; ahora, marca = experiencia y para que ella sea la ideal debe conectar con el usuario (desde la emocionalidad), su usabilidad debe darse sin fricciones y la funcionalidad debe ofrecer calidad de vida a las personas.

La inmediatez, las famas rápidas y las promos no pueden liderar la esencia de la marca.

Innovación

Alexi Wiedemann Orrego, innovation & market development sr manager, Andean Region de Basf, nos dio una lección sobre cómo las limitaciones generan innovación (el efecto MacGyver). La innovación es resolver problemas y hacer las preguntas correctas.

Hay muchos más insights, como el de Kantar (el mercadeo inclusivo es un mercadeo expansivo) o el de Juan David Giraldo, Andean Region demand accelerator sr manager de Pepsico (las habilidades blandas producen el 85 % del éxito en las carreras)… Pero se nos terminó el espacio.

Ante tanto desafío, lo bueno es que el sector está dinámico. Entran multinacionales, vienen más startups, se encuentran cuatro generaciones de personas en el epicentro laboral, como nos explicó Camilo Herrera, CEO y fundador de RADDAR CKG. Justamente, él nos dio un parte de tranquilidad, tanto en expectativas de crecimiento del país, como en recuperación del consumo. Entonces, a seguir poniéndole el alma.

Artículo publicado en la edición #494 de los meses de octubre y noviembre de 2024.

