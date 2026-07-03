La IA no salva estrategias

Durante los últimos años, muchas marcas han exhibido la inteligencia artificial como si fuera una medalla: “tenemos IA”, “usamos IA”, “somos una marca impulsada por IA”. Pero tal vez llegó el momento de decir algo incómodo: la IA no salva malas estrategias de marca.

Una débil estrategia de marca no se vuelve relevante solo por automatizar procesos. No se vuelve más cercana por tener un chatbot. No se vuelve más confiable por producir más contenido. No se vuelve más estratégica por incluir la expresión “inteligencia artificial” en todo.

Adweek lo plantea con claridad: la IA ya salió de la fase piloto y está empezando a reconfigurar operaciones de mercadeo, producción, medios, descubrimiento de marca y confianza del consumidor. Es decir, ya no estamos hablando de una herramienta experimental, sino de una nueva capa operativa del negocio.

Y cuando una tecnología se convierte en infraestructura, deja de ser interesante por sí misma. Nadie compra una marca, con el argumento de que su CRM funciona, su pauta está automatizada o su contenido ha sido generado en segundos. Las personas compran porque les resuelve la vida, les ahorra tiempo, las entiende mejor, las representa o les genera confianza.

El problema es que muchas marcas están usando IA para producir más de lo mismo: más piezas sin alma, más mensajes genéricos, más automatización sin sensibilidad, más “personalización” que se siente como persecución. La tecnología puede hacer más eficiente una buena estrategia, pero también puede amplificar una mala.

The Drum resume esta nueva etapa con una idea poderosa: cuando la IA se vuelve silenciosa, la marca puede volver a hablar. Las marcas que lideren no serán necesariamente las que más muestren la IA, sino las que la integren con intención y claridad.

Por eso, los equipos de mercadeo deberían preguntarse: ¿cómo la IA potencia nuestra estrategia y la hace más humana?

Si una marca promete cercanía, la IA debería ayudarle a escuchar mejor.

Si promete eficiencia, debería simplificar procesos.

Si promete inspiración, debería liberar más tiempo para crear mejor.

Si promete confianza, debería hacer la experiencia más transparente, no más fría.

Si promete personalización, debería hacer sentir al consumidor entendido, no vigilado

Aquí aparece la gran paradoja del futuro: mientras más inteligente se vuelve la tecnología, más importante se vuelve el criterio humano. La IA puede hacer muchas cosas pero todavía necesita brújula: propósito, ética, sensibilidad cultural, creatividad y entendimiento real de las personas

La inteligencia artificial no debería reemplazar la estrategia de marca. Debería ayudarle a escuchar mejor, hacer la comunicación más pertinente y ayudarnos a crear mejores conversaciones.

Porque cuando todas las empresas puedan acceder a herramientas similares, la diferencia no estará en tener IA. Estará en una marca con criterio, empatía y una idea de valor tan clara que la tecnología la amplifique, y no la disfrace.

Columna publicada en la edición #504 de los meses de junio y julio de 2026.

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