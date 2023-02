Explorando las últimas tendencias del Marketing Digital en 2023: un Vistazo al Futuro

En otras palabras, la inflación mundial ha aumentado debido a problemas de suministro causados por una serie de factores como: El aumento de la demanda de los consumidores, la invasión de Rusia a Ucrania y la pandemia (COVID-19). Debido a esto, los consumidores están entrando en un modo de contracción económica, lo que los lleva a ser más conscientes de lo que compran y cuánto gastan. Esto se traduce en grandes retos para las marcas.

Por otro lado, equivocarse a nivel estratégico durante estos tiempos puede generar que la recuperación después de un período de decrecimiento económico sea mucho más difícil por lo que la cautela en la toma de decisiones se vuelve más prominente. Aún así, consideramos también que en tiempos de turbulencia, se crean también grandes oportunidades para tomar ventaja. Al fin y al cabo, quien entienda mejor los cambios y tendencias que han experimentado los mercados, las audiencias y el marketing, podrá sacar parte de dicha ventaja. Hoy quiero hacer énfasis en lo que respecta al marketing digital, así que comparto 5 tendencias claves a tener en cuenta en el año 2023:

1. Los ojos puestos en IA (inteligencia artificial): Es cierto que la IA ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, de hecho, se estimaba que los avances que estamos viendo hoy en día ocurrieran durante los próximos 10 años. La IA tiene aplicaciones prácticas de uso cotidiano tales como: Búsquedas en la web, traducciones automáticas, ciberseguridad, lucha contra la desinformación, asistentes personales, compras en línea, etc. A todo esto les comparto las aplicaciones que puede tener la IA en el marketing digital, así mismo poder ser aplicadas a una estrategia.

Creación de textos: Mucho se ha venido hablando de ChatGPT, y es que esta tecnología (Transformador Generativo Preentrenado) engloba un conjunto de modelos de procesamiento de lenguaje que son capaces de aprender y desarrollarse a través de lo que se denomina aprendizaje automático. ChatGPT se ha hecho tan viral que en tan solo 2 meses ya alcanza más de 100 millones de usuarios. En resumen, esta herramienta puede ser de apoyo para los profesionales a la hora de: desarrollar una estrategia de contenidos, apoyar e inspirar en la definición de un concepto, realizar búsquedas de keywords, sacar ideas para copys o titulares, y crear guiones o reescribir textos.

Creación de imágenes: Por su parte, DALL·E 2 también de la empresa OpenAi al igual que ChatGPT, es un sistema capaz de generar imágenes por IA realistas o ilustraciones a partir de descripciones escritas por parte de sus usuarios. Los usuarios podrán obtener diseños que respondan a sus ideas con solo escribirlos y editar imágenes ya existentes. La capacidad de agregar nuevos objetos o elementos, así como sustituir unos por otros fácilmente.

Creación de Video: Synthesia es una herramienta de creación de vídeos con inteligencia artificial muy popular. Con Synthesia se pueden crear vídeos a partir de documentos, PowerPoint o PDF. Ofrecen soluciones para crear vídeos de formación, tutoriales y vídeos de marketing.

Creación de audio: Speech Enhancement es una herramienta de Adobe, que promete mejorar cualquier grabación de voz. Esta herramienta forma parte del proyecto Adobe Podcasts. Es gratuita y permite subir cualquier audio de voz y lo profesionaliza. La idea es que la grabación de voz suene como si la hubieran grabado en un estudio.

2. Personalización a nivel de individuo: Para 2023 el 50% del presupuesto del departamento de tecnología estará destinado a entornos cloud o multicloud, un factor fundamental es robustecer el procesamiento de datos y desarrollar modelos predictivos. Ahora bien, los entornos cloud permiten relacionar múltiples fuentes de información, como por ejemplo: CRM, CDPs, pauta, bases de datos, etc. Y si a esto le sumamos IA (inteligencia artificial) y ML (machine learning) tenemos una herramienta muy poderosa para trabajar audiencias, de tal manera que se vayan reduciendo el tamaño de los clústers o grupos objetivos hasta llegar a ese meta-usuario, en consecuencia se podrán ofrecer experiencias únicas y personalizadas de compra, logrando aumentar ventas, lealtad de la marca y satisfacción del cliente.

3. Interacción en tiempo real: La gestión de comunidades y su participación ha permitido que las marcas conozcan de forma inmediata las necesidades de sus clientes, estar presente en los momentos menos esperados puede elevar los índices de preferencia, por eso para el 2023 la continuidad que va a tener el comercio social y los live shopping son muy importantes.

Comercio Social: Esta opción ha estado tomando cada vez más fuerza en la estrategia de muchas marcas, buscando aprovechar los momentos de consumo de segmentos como la Generación Z y la Generación Y, que han demostrado gran adaptabilidad al comercio social. Se espera que para el 2025 el total de ventas electrónicas producidas a través de este canal alcancen $1.2 billones de dólares, representando una participación del 16,7% de las ventas establecidas a través del comercio electrónico. Plataformas como Facebook e Instagram han estado trabajando en la regulación y desarrollo de estos espacios de consumo.

Live Shopping: Es un concepto que se refiere a la incorporación de la experiencia de compra en la vida cotidiana de los consumidores y permite realizar compras de manera más rápida, sencilla y personalizada, logrando acceder a productos y servicios desde cualquier lugar y en cualquier momento. Existen tres formatos de live shopping: One to many es la clásica transmisión masiva, hasta un millón de personas, con un host, generalmente el vendedor. El one to few que permite hasta quince personas y puede ser convocado por un cliente que invita a una red de conocidos. Y el one to one que es el personalizado que vincula a un cliente con un vendedor. Desde Asylum Marketing tenemos experiencia desarrollando ventas efectivas por este canal y sabemos que nuestras marcas le seguirán apostando en el 2023.

4. Adaptación al cambio: Acá específicamente quiero hablar del Metaverso, una industria que se estima generará $5 Trillones de dólares para el 2030, y donde marcas como: Absolut, Nike, Coca-Cola, Wella, Samsung, Forever21 entre otras, están presentes, apalancándose de los 4 principales componentes del Metaverso:

Alter Ego, un espacio donde podemos ser, quien queramos ser.

Blockchain, “un libro compartido” e inmutable que facilita el proceso de registro de transacciones y de seguimiento de activos digitales en una red.

NFT’s, se considera como un activo digital único perteneciente a una sola persona. Respaldado bajo la tecnología Blockchain.

Crypto, cada Metaverso tiene su propio método de pago, que es respaldado en la Blockchain.

Desde mi opinión, la marca Absolut lo ha hecho muy bien, utilizando los 4 componentes del metaverso y generando una experiencia completa con “Absolut.Land”. Esta activación permite que cualquier persona mayor de 21 años se reúna con otros fans de la cita musical a distancia con tan solo un clic. Los invito a que revisen el caso completo en el siguiente link https://acortar.link/Wy4xE6

5. Necesidad e innovación de GA4 (Google Analytics 4): Para todas las marcas que realizan su medición basada en Google Analytics, lo siguiente les va a interesar, en primer lugar Universal Analytics deja de recolectar datos desde 1 de julio de 2023 y Universal Analytics 360 deja de recolectar datos desde 1 de julio de 2024. Por lo que la activación debe hacerse lo más pronto posible, esto no significa que los datos se vayan a perder, ya que mediante la herramienta Google Bigquery se puede realizar la integración y mantener los datos históricos. Adicionalmente, lo que nos traerá esta nueva versión de GA4 es:

Estructura de funnel, empezando en la adquisición y agregando módulo de retención para validar la recurrencia.

El foco está dado en eventos, no en sesiones o visitas como las versiones pasadas.

Mezcla datos tanto de WebSite como de App, algo que teníamos en UA.

Se integra con Google Ads, proporciona una mejor comprensión de cómo las campañas publicitarias están impulsando los resultados.

Se integra con BigQuery, va a permitir el manejo de grandes volúmenes de datos.

Modelo de atribución Data-driven, mayor relevancia y recomendado por Google.

Desde Asylum Marketing podemos realizar el acompañamiento completo para asegurar la correcta transición.

Ninguna tendencia es más importante que otra, es más, estar en todas las tendencias no asegura el éxito de una marca, lo que sugiero es trazar un camino y ejecutarlo muy bien, sin perder el core de negocio ni demorarse mucho tiempo en tomar acciones. El panorama muestra una necesidad de conectividad y adaptación, por eso en este nuevo periodo se debe retomar una conversación hacia y por los usuarios.

También le puede interesar: Charlando con ChatGTP sobre creatividad