78 hacks de crecimiento

Organizar concursos y sorteos (giveaways) Establecer un tiempo limitado y generar escasez en un lanzamiento Ofrecer recompensas por usuarios referidos de una forma similar a un juego (gamificación) Crear sistemas de invitación para un nuevo producto, que den la sensación de exclusividad Iniciar un blog y usarlo para redactar contenidos valiosos y fáciles de compartir Escribir en un blog externo como invitado (guest posting) Crear contenido creativo para redes sociales (como carruseles o infografías) Escribir libros electrónicos (e-books) y documentos técnicos (white papers) con información relevante de tu industria Medir y presentar casos de éxito que hablan de cómo pudiste resolver un problema (y otros también podrían) Compartir tus conocimientos o experiencia a través de un podcast. Vuélvete podcaster y reparte tu mensaje Organizar seminarios web (webinars) Lograr que líderes de opinión o influencers usen y hablen de tu producto Conseguir que otros blogs hagan reseñas de tu producto Participar en foros, grupos y comunidades importantes (como Quora), para aportar tu conocimiento y resolver problemas Utilizar el e-mail marketing para mantener una comunicación cercana con tus usuarios Mejorar la visibilidad del contenido en buscadores con SEO Aparecer en sitios relevantes de tendencias, como Product Hunt Reciclar entradas antiguas del blog: actualiza y republica para mejorar los rankings Experimentar con correos electrónicos: prueba versiones antes de enviar para maximizar el impacto. Facilitar el compartir: proporciona herramientas para compartir contenido, como webinars. Obtener comentarios de usuarios: involucra a usuarios existentes en el desarrollo de productos Hacer colaboraciones externas: asóciate con marcas complementarias para el crecimiento Ilustrar el progreso: usa barras de progreso para guiar a los usuarios en tareas Crear herramientas gratuitas: ofrece calculadoras, kits o plantillas para demostrar valor Personalizar páginas de destino: adapta páginas para diferentes canales de distribución Utilizar redes sociales de nicho: explora plataformas específicas de la industria para alcance dirigido Reutilizar contenido del blog: transforma entradas en videos o podcasts para una mayor interacción con la audiencia Conectar con expertos: recopila ideas de expertos de la industria en publicaciones de resumen Utilizar la mejor oferta: divide ofertas de alta conversión en publicaciones de blog detalladas Crowdsourcing del equipo: recopila preguntas de colegas para publicaciones informativas Involucrar a clientes habladores: comparte contenido con usuarios activos en redes sociales Incrustar publicaciones de redes sociales: muestra pruebas sociales con publicaciones incrustadas Cruzar-promocionar: combina clientes experimentados y nuevos para promoción de marca Audiencia personalizada en Facebook: crea una audiencia similar para el crecimiento Publicar varias versiones de anuncios: prueba diferentes versiones de anuncios para un rendimiento óptimo Etiquetar videos de YouTube: utiliza palabras clave para alcanzar audiencias deseadas Investigar resultados de búsqueda: estudia los mejores resultados para ideas de contenido y comentarios Growth hack de memética - marketing viral: 🚀 crea contenido altamente compartible y viral que se propague como un meme en línea, utilizando la naturaleza contagiosa de las ideas para aumentar el alcance Llegar a los early adopters Que otros te vean usarme Entregar algo extra, una sorpresa Freebies Pirueta de alto perfil Usar escasez para generar demanda Crecer con programa de partners y revenue sharing Versión de prueba Dar inteligencia de mercado a tus clientes Utilizar quizzes para generar engagement y credibilidad El poder de lo pequeño, tierno y peludo Construir la audiencia antes que el producto Bottom Up Voz a Voz Lograr la atención Atender eventos pequeños Crear retos Spokesperson con personalidad fuerte Conectar desde la transparencia total Generar exclusividad Powered by XYZ hack Free cupcakes Diagnosticar problemas que la gente no sabe que tiene Curva de adopción de tecnologías y productos Robert Greene Fuerza del contenido y la calidad editorial Compartir compra en SM Email advocacy Desarrollo de widgets UX 100 % Posiciona un earworm, un gusano del oído Poner el precio visible Acceder a redes de mercadeo de afiliados Usar crowdfunding para testear el mercado Gastar un montón de dinero en AdWords PR Behavioral Economics o Economía comportamental (psicología del consumidor) Guerrilla Marketing Optimizar tu presencia en línea Incorporar Gamify Mesa abierta para comenzar a aplicar

Este mes tuve el reto de montar una cátedra y una conferencia del tema de Growth Marketing y lejos de pensar que es algo nuevo descubrí que desde el 2010 está entre nosotros y que iniciativas tan antiguas como la recomendación de PayPal a cambio de 20USD o el espacio adicional de Dropbox por recomendación y registros de usuarios son Growth Hacks e incluso lo que hace Wetransfer cuando nos pide registrarnos para enviar nuestros archivos. Esto que hace parte de nuestra vida desde hace años es una implementación de Growth Marketing.

¿Sorprendidos?, me pasó igual, me dije a mí misma ¿Cómo es posible esto? ya he hecho Growth y no sabía….y claro, el Growth son estrategias de pocos recursos, cortos tiempos que buscan con su implementación rápido impacto y resultados. Personalmente, yo soy de las personas que piensa que estas cosas se discuten y hacen de manera práctica no sobre teoría o palabras rebuscadas como tantas personas en la industria lo pintan.

Lejos de parecerme complejo me parece esencial comprenderlo de manera simple y buscar en la IA un apoyo para poder desarrollarlo para diferentes industrias. Es por esto que esta columna tiene como finalidad compartirles una lista de 78 Hacks de Growth y el prompt que pueden adaptar para conseguir infinidad de ideas de como adaptarlo a su negocio, emprendimiento, industria y demás. Nunca fué tan simple operar este marketing y tener una lluvia de ideas que nutra nuestro repositorio de estrategias y tácticas a aplicar frente a un reto de negocio.

Agradezco by the way a Andrés Venegas por su luz en este camino del Marketing Growth siempre, en una cátedra que compartimos en el CESA el ahonda mucho más sobre hacks y desde que llegó la IA a nuestras vidas juntos hemos enfrentado el reto de experimentarla constantemente en todo.

Prompt

Hola, Chat GPT. Hoy, estoy haciendo un artículo sobre growth marketing y quiero ejemplificar cómo llevar a cabo hacks de crecimiento de mercadeo. Asume el rol de experto en growth hacking y de acuerdo con esta lista de hacks y teniendo en cuenta la información de este sitio web: XXXXXXXXXXXX, sugiéreme específicamente cómo llevar a cabo estos hacks para mi negocio de XXXXXXXX y dame X ideas aplicables con temáticas por cada hack (inserta los hacks que quieras probar).

(Inserte aquí la URL de su sitio web donde haya info del producto, servicio o en su defecto donde defina su compañía).

Sugiéreme específicamente cómo llevar a cabo estos hacks para mi negocio de educación digital y dame 5 ideas aplicables con temáticas por cada hack, aquí estan los hacks a usar:

Usar escasez para generar demanda Crecer con programa de partners y revenue sharing Problema que la gente no sabe que tiene Que otros te vean usarme Recicla entradas antiguas del blog, Actualiza y re-publica para mejorar los rankings

Si quieren aprender más de este tema, puedo recomendarlos estos tres textos que me han ayudado a comprender esta mirada disruptiva, no tanto desde la planeación a largo plazo sino desde el mediano y corto plazo y el modo de pensamiento experimental y de acción que todos los marketeros debemos tener.

El mundo del marketing cambió para siempre, se soporta más que nunca en la tecnología y la usa a su favor, salvarnos de eso no es una opción; usarla como asistente permanente, potenciar nuestra eficiencia y ganar a la luz de los procesos, tiempos de entrega y multiplicidad de tareas operativas subsanadas por ella si.

Espero que esto les haga la vida fácil y les ayude en su camino de experimentación en esta carrera de la pertinencia, conocimiento del consumidor y diferenciación constante en la que vivimos.

