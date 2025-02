¿Y si hay algo mejor? Supera el FOBO

FOBO o Fear of Better Options, su acrónimo significa Fear Of Better Options, es decir, el miedo a tomar la decisión equivocada, o simplemente perderse la mejor opción por elegir mal; y definitivamente los marketeros si que sufrimos de esto. Las personas que están sometidas a este fenómeno o a este efecto sienten un miedo muy real a tomar una decisión.

Definitivamente como profesionales que trabajamos en Marketing seguro nos ha pasado y seguro más de lo que pensamos; además porque esto sucede en dos vías:

Una que definitivamente es la situación que debemos generar en nuestros prospectos, consumidores y/o clientes cuando están en el proceso de decisión de compra, y dos cuando nos enfrentamos a tomar el camino hacia una estrategia para captar más clientes, vender más, generar más.

Qué pasa cuando cada uno de ustedes intenta comprar una chaqueta en alguna tienda física, o de pronto en algún comercio electrónico, seguro tendrán que elegir entre cientos de opciones, ahora elige una serie o película en Netflix... ni hablar.

Todas tienen sus cosas buenas, defectos y ventajas.

Conclusión: Es muy difícil elegir. Sin duda, sea cual sea tu elección, es momento de darse cuenta que tienes miedo que haya una mejor opción y que no la elijas o que simplemente no sepas o no te diste cuenta que existe, seguramente te va a dar aún más remordimiento.

Ahora bien, nuestra tarea entre marketeros es acotar esas múltiples opciones; elegir entre tres opciones es mucho más fácil que elegir entre 100.

La evolución nos enseñó a elegir siempre lo mejor y elegir lo mejor aumentó las posibilidades de supervivencia de nuestros antepasados, pero a su vez nos despierta nuestro antiguo miedo a dejar ir.

Esto me encanta porque nos ayuda a empezar a segmentar, debido a que algunos clientes, consumidors, prospectos son o serán maximizadores y otros son satisfactores:

Los maximizadores toman decisiones basadas en el máximo beneficio a largo plazo, mientras que los satisfactores eligen en función de lo que les beneficia en el ahora.

Ahora bien, los invito a que se pregunten desde sus estrategias de Marketing:

¿Han hecho que la elección de su producto sea lo más sencilla posible para los clientes-consumidores-prospectos?

Si sus clientes tienen que elegir entre muchas opciones, ¿su producto se destaca significativamente vs los de la competencia? ¿Qué es eso que los hace únicos?

¿Ofrece a sus clientes-consumidores-prospectos la información necesaria que les facilite al máximo tomar su elección? ¿Están capacitando, educando sobre su producto o servicio?

Entonces ya teniendo claro que voy a minizar el miedo de mis clientes-consumidores-prospectos, es el paso para quitarme el miedo como marketero.

La innovación, la decisión de avanzar en una idea, una nueva campaña, un nuevo concepto y comprometer recursos, siempre es propicia para sufrir de FOBO. Un líder seguro ha dudado en dar la aprobación a su equipo para un proyecto porque aún no está convencido de que sea la mejor idea o la idea perfecta. No obstante, ninguna idea es una idea perfecta, pero no decidir significa cero posibilidades que surja una idea innovadora y una nueva idea que los lleve al éxito. El objetivo principal es innovar y ejecutar, lo mejor que pueden hacer es probar sus ideas, aceptar el hecho que la mayoría de las ideas fracasarán, seguro otras brillarán, pero el temor a una mejor opción, es el enemigo de la innovación. Es la herramienta que el FOBO mejor utilizar para descartar tus ideas.

Tener FOBO hace que la toma de decisiones sea estresante no sólo para nosotros los marketeros sino también para las personas que nos rodean, comprendamos las causas fundamentales del FOBO, para que tengamos una estrategia que nos ayude a recuperar el control sobre nuestras decisiones y llevar una vida más productiva y libre de estrés. La cuestión es la siguiente: la mayoría de nosotros no sabemos lo que queremos. Esto aplica tanto a las decisiones grandes como a las pequeñas.

Aprendí por física y pura experiencia que la mejor manera de saber que es lo que realmente quieres es elegir lo que más se acerque a ti y luego comprometerse con ello, unas veces funcionará, otras tal vez no, pero siempre se podrán hacer cambios más adelante, y esta es la clave.

