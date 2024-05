¿Qué es un redactor publicitario?

Me reuní con varios gerentes de agencias de publicidad y al final, llegó la petición que siempre me hacen en los últimos años: ¡Sojo, necesito una redactora –o un redactor– increíble! La respuesta es repetida: están muy escasos. La pregunta real es: ¿qué les pasó a los publicistas que ya no escriben publicidad?

Compartir en: