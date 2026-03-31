La efectividad del mañana se construye en el salón de clases de hoy

En una industria que evoluciona al ritmo de la tecnología, los datos y las nuevas formas de consumo, surge una pregunta: ¿Cómo estamos formando a los profesionales del marketing del futuro?

Durante años, la conversación sobre educación en comunicación, marketing y publicidad ha integrado tres pilares fundamentales: la creatividad, las herramientas y las tendencias. Sin embargo, incluso con ese enfoque, a menudo queda por fuera del salón de clase un elemento esencial: la experiencia de enfrentarse a problemas reales de negocio. Aquellos que exigen tomar decisiones estratégicas, comprender profundamente al consumidor y, sobre todo, asumir la responsabilidad de generar resultados.

Actualmente, esta necesidad es más evidente que nunca. De acuerdo con el estudio Escasez de Talento 2026 de ManpowerGroup, 7 de cada 10 empleadores reporta dificultades para encontrar el talento que necesita. Este dato pone en evidencia una brecha persistente entre la formación académica y las competencias que exige el mercado, especialmente en contextos donde se requiere no solo conocimiento teórico, sino la capacidad de enfrentar desafíos reales de negocio y generar resultados.

Este es un reto que debemos asumir como industria. Desde la Asociación Nacional de Anunciantes de Colombia (ANDA), como licenciatarios del programa Effie Worldwide en el país, promovemos una visión del marketing centrada en la efectividad, entendida como la capacidad de generar resultados reales para las marcas.

Bajo este compromiso promovemos Effie Academy College, una iniciativa que conecta a estudiantes universitarios de todo Colombia con retos planteados por las empresas. Este año celebramos una década en la que más de 5.000 estudiantes han tenido la oportunidad de trabajar sobre briefs reales, analizar mercados, comprender audiencias y proponer soluciones estratégicas.

Cuando los estudiantes trabajan sobre desafíos reales, desarrollan un criterio distinto: entienden cómo articular ideas con estrategia, cómo priorizar decisiones y cómo responder por resultados. En ese contexto, la creatividad deja de ser un fin en sí mismo y se convierte en una herramienta al servicio del negocio. Exponerlos a la realidad de las marcas, entonces, no solo fortalece su formación, sino que contribuye directamente a construir una industria más preparada, donde el talento llega con la capacidad de generar impacto.

Un especial agradecimiento a los tutores, cuyo rol en el programa es fundamental en el acompañamiento y guía a los estudiantes que participan. De igual manera, un reconocimiento a las marcas que han abierto sus puertas a Effie Academy College, aportando retos reales que enriquecen de forma significativa la experiencia de aprendizaje.

Al mismo tiempo, extiendo una invitación a las empresas para que se sumen a este programa. Compartir sus desafíos con los estudiantes enriquece su proceso de formación y contribuye significativamente a una comunicación comercial más sólida, estratégica y orientada a resultados.

*https://manpowergroupcolombia.co/wp-content/uploads/dlm_uploads/Escasez-de-Talento-en-Colombia-2026.pdf

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