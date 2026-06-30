¿Puede un muñeco tener marca personal?

Elmo acaba de poner el concepto en jaque. Hablamos y oímos de marca personal todos los días. La construimos, la medimos, la monetizamos, la cuidamos. Pero ¿qué pasa cuando quien pone en jaque el concepto no es un CEO, un atleta o un creador de contenido, sino un muñeco rojo de tres años y medio?

Para quienes crecimos con Plaza Sésamo, Elmo, Cookie Monster, Big Bird no eran simplemente personajes. Eran parte de nuestra infancia. Eran compañía, ternura, humor, aprendizaje. Con los años, muchos dejamos de verlos como amigos imaginarios y empezamos a catalogarlos como lo que racionalmente son: muñecos, títeres, propiedad intelectual, marcas de entretenimiento.

Pero las audiencias no siempre actúan desde la razón. Actúan desde el vínculo.

Hoy Estados Unidos vive una final de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs. Al 9 de junio de 2026, los Knicks lideraban la serie 2-1, después de que los Spurs ganaran el tercer partido 115-111 en el Madison Square Garden. Para Nueva York, no es una final cualquiera: los Knicks no llegaban a esta instancia desde 1999.

Y en medio de ese fervor apareció Elmo con una frase aparentemente inocente: esperaba que “ambos equipos se divirtieran”. Para cualquier adulto racional, era un mensaje amable. Para muchos neoyorquinos, fue casi una traición. ¿Cómo podía Elmo, que vive en Sesame Street, no apoyar explícitamente a los Knicks? La reacción fue inmediata: memes, reclamos, prensa, comentarios y una exigencia simbólica de rectificación. Town & Country lo describió como un “faux pas” de Elmo en medio de la fiebre naranja y azul de Nueva York.

Ahí está lo interesante: nadie se molesta así con un muñeco. La molestia aparece cuando ese muñeco ya no es percibido solo como eso, sino como alguien con identidad, origen, valores y pertenencia. Eso significa que Elmo no es solo un personaje. Es una narrativa repetida durante décadas. Y una narrativa repetida durante décadas se convierte en reputación.

Y aquí aparece la pregunta central: ¿Elmo tiene marca personal?

En sentido estricto, no. La marca personal suele definirse como el proceso estratégico de crear, posicionar y mantener una impresión positiva de una persona a partir de sus características, narrativa e imagen diferenciada. Elmo no es una persona. No decide su estrategia. No negocia contratos. No tiene voluntad propia.

Pero en la práctica, Elmo funciona como una marca-persona. Tiene voz. Tiene tono. Tiene valores. Tiene una forma reconocible de hablar. Tiene historia. Tiene comunidad. Tiene consistencia. Y, sobre todo, tiene algo que toda marca personal quisiera tener: la audiencia espera coherencia de él.

La línea se cruza cuando dejamos de reconocer solo un logo o un personaje y empezamos a exigirle comportamiento. Cuando la audiencia dice “Elmo es neoyorquino, por lo tanto debe apoyar a Nueva York”, ya no está hablando de un activo de entretenimiento. Está hablando de identidad.

Esa identidad es, precisamente, el activo más difícil de construir y el más fácil de tensionar.

La academia lo explica desde las relaciones parasociales: vínculos emocionales de una sola vía que las audiencias desarrollan con figuras públicas, personajes ficticios o personalidades mediáticas. Un estudio publicado en Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts señala que las personas pueden involucrarse emocionalmente con personajes ficticios como si existiera una relación de cercanía, aunque esa relación no sea recíproca.

Eso explica por qué Elmo no se siente distante. Se siente conocido. Y cuando algo se siente conocido, también se vuelve exigible.

Además, no estamos hablando de un personaje pequeño. Sesame Workshop afirma que su contenido llega a niños, familias, aulas y comunidades en 190 países. Es decir, Elmo no solo pertenece a una serie infantil; pertenece a una memoria cultural global.

Por eso este caso deja una lección para cualquier persona, empresa o vocero que esté construyendo reputación: la marca no es solo lo que digo de mí, sino lo que los demás esperan de mí cuando aparezco públicamente.

Edelman encontró en su reporte de confianza en marcas de 2025 que el 80% de las personas confía en las marcas que usa, incluso por encima de instituciones como medios, gobiernos o empresas. También señala que hoy los consumidores buscan en las marcas calma, confianza, inspiración y estabilidad personal.

Ahí está el verdadero punto: en una época donde las audiencias quieren cercanía, las marcas ya no pueden comportarse como simples emisores de mensajes. Cada aparición comunica. Cada silencio comunica. Cada gesto confirma o rompe una expectativa.

Tal vez Elmo no tenga marca personal en sentido literal. Pero sí tiene algo igual de poderoso: una identidad pública tan clara que la gente siente que puede reclamarle coherencia.

Y quizás esa sea la mejor definición práctica de reputación: no lo que creemos haber construido, sino lo que otros esperan de nosotros cuando llega el momento de tomar partido.

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