Cuando la inteligencia artificial avanza, lo humano se vuelve más valioso

Pienso en esto; la conversación sobre inteligencia artificial parece girar alrededor de una pregunta: ¿qué tareas podrá hacer una máquina mejor, más rápido o a menor costo que una persona?

Se entiende que la IA puede procesar millones de datos, identificar patrones, producir contenidos, personalizar mensajes, predecir comportamientos y optimizar inversiones en tiempo real. Sin embargo, y ojo a esto, su verdadero impacto no está únicamente en aquello que puede automatizar, sino en las capacidades humanas que, por no poder replicarse completamente, se vuelven más relevantes: el criterio, la empatía, la imaginación y la comprensión del contexto.

La inteligencia artificial no está haciendo irrelevante lo humano. Está elevando su valor, o por lo menos es lo que pienso. Y quizá ahí esté la conversación que más nos debería interesar. Si la tecnología será cada vez más accesible para todos, ¿qué hará realmente diferente a una marca? ¿Qué hará diferente a un equipo? ¿Dónde estará el verdadero valor?

Vayamos a casos de nuestra cotidianidad, por empleo; retail media, uno de los territorios de mayor transformación dentro de la industria. La combinación de datos transaccionales, señales de comportamiento e inventarios publicitarios permite acercar la comunicación al momento de compra y relacionar con mayor precisión la inversión en medios con los resultados de negocio.

Con inteligencia artificial, estas posibilidades se multiplican. Las marcas pueden predecir demanda, identificar audiencias con mayor probabilidad de conversión, ajustar presupuestos, personalizar ofertas y optimizar campañas prácticamente en tiempo real.

En Starcom creemos que aquí hay un paradigma: una persona no es solamente una probabilidad de compra.

Un algoritmo puede detectar que alguien está buscando un producto, pero no siempre comprende qué representa esa decisión en su vida, qué emociones la rodean o qué relación espera construir con una marca. Puede identificar el mensaje que genera más clics, pero no necesariamente cuál merece ser dicho.

Y algo similar ocurre con el talento. La tecnología puede acelerar el proceso y ampliar nuestras capacidades, pero sigue siendo el criterio de las personas el que interpreta los contextos, conecta ideas, hace mejores preguntas y toma decisiones que generan impacto. Ahí es donde lo humano adquiere todavía más valor.

Allí aparece el verdadero reto del retail media: no limitarse a capturar transacciones, sino utilizar la tecnología para conectar conocimiento del consumidor, construcciones de marca y crecimiento sostenible. Mover a las personas es mover el negocio.

La optimización de corto plazo puede impulsar ventas inmediatas, pero también puede encerrar a las marcas en un espiral de promociones, audiencias reducidas y mensajes repetitivos. Se vende más hoy, pero no necesariamente se construye preferencia para mañana. Entonces, ¿qué tipo de crecimiento queremos construir?

La IA también está transformando la creatividad. Cuando producir cientos de versiones de una pieza deja de ser una ventaja exclusiva, la diferencia ya no está en generar más contenido, sino en decidir qué contenido tiene sentido. La tecnología amplifica la ejecución; el talento aporta intención, sensibilidad cultural y dirección estratégica.

Lo mismo ocurre con la medición. La IA puede acelerar modelos de atribución, incrementalidad y marketing mix modeling. Sin embargo, antes de medir, alguien debe decidir qué importa. Si sólo optimizamos costos y conversiones inmediatas, podríamos ignorar impactos sobre reputación, confianza y valor de marca.

El futuro no estará definido por una competencia entre personas y máquinas, sino por la capacidad de combinarlas. Necesitamos profesionales que sepan utilizar la tecnología pero también cuestionar; equipos capaces de analizar datos sin perder de vista a las personas detrás de ellos. Porque, al final, cuando la tecnología esté al alcance de todos, el talento seguirá siendo aquellos que marquen la diferencia.

Yo pienso que en un mundo capaz de producir respuestas infinitas, la verdadera ventaja está en hacer mejores preguntas y elegir las respuestas que realmente importan. Quizá ese sea el mayor desafío para nuestra industria: recordar que la inteligencia artificial puede potenciar nuestras capacidades, pero seguirá siendo el talento humano el que les dé dirección y propósito.

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