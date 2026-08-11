Podcast P&M: Fluvip en el CMO Tracker

El marketing de influencers está dejando de medirse únicamente por el alcance para convertirse en una estrategia enfocada en resolver necesidades de negocio. Ese fue uno de los principales mensajes del más reciente podcast de P&M.

En el marco del CMO Tracker 2026, este nuevo episodio del Podcast de P&M hablamos con Juliana Vázquez, country manager de Fluid Colombia, quien nos explicó por qué en el Influencer Marketing la confianza se ha convertido en un factor determinante para las decisiones de compra y cómo las marcas deben replantear la forma en que trabajan con creadores de contenido.

Durante la conversación, se afirmó que las estrategias de influencer marketing deben comenzar por identificar el reto que enfrenta la marca y no por elegir al creador con más seguidores. Explicó que el objetivo puede ser aumentar ventas, mejorar la consideración, recuperar la confianza o acelerar la conversión, y solo después definir qué perfil de creador responde mejor a esa necesidad.

Por otro lado, se habló de como el consumidor actual parte desde la desconfianza, por lo que la credibilidad se ha convertido en uno de los principales impulsores de compra. En ese contexto, explicó que los creadores funcionan como un puente entre las marcas y las audiencias, al transferir la confianza que han construido con sus comunidades.

Además, el número de seguidores ya no debería ser el principal criterio para seleccionar un influencer. En su lugar, recomendó analizar aspectos como la afinidad con la categoría, la credibilidad frente a su audiencia, el nivel de engagement y, especialmente, la capacidad de generar cambios de comportamiento que se traduzcan en resultados para el negocio.

Otro de los puntos abordados fue la importancia de mantener la autenticidad del contenido. Vázquez indicó que las campañas funcionan mejor cuando los creadores tienen libertad para comunicar desde su propio estilo y experiencia, en lugar de replicar mensajes completamente guionizados que terminan percibiéndose como publicidad tradicional.

Frente a las marcas que atraviesan crisis de reputación, la vocera explicó que el marketing de influencers puede ayudar a recuperar la confianza, siempre y cuando primero exista un cambio real dentro de la compañía. Para ilustrarlo, mencionó los casos de Domino's y Airbnb, empresas que mejoraron su producto o servicio antes de apoyarse en creadores para comunicar esas transformaciones a sus audiencias.

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