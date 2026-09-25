Tropical Group, traductor del marketing experiencial

Esta compañía descifra datos, cifras, historias y conceptos a experiencias inmersivas que facilitan la comprensión y generan conexión con los públicos de sus clientes.

La necesidad de conectar con las personas, clientes y usuarios cada vez es más urgente parala industria. Si bien las herramientas digitales hacen el trabajo más fácil, ese acercamiento con los clientes sigue siendo un aspecto fundamental. Hoy, hace parte del eje central que permite que las marcas y los usuarios conecten, estén de la mano y logren una conversación directa, un mayor acercamiento, impacto y conversaciones digitales de alto valor.

“Hoy, las marcas buscan precisamente eso: vivir una experiencia con las personas y, a partir de ella, generar conversaciones en digital. Por eso, las experiencias físicas son más importantes que nunca. Son el insumo de gran parte del contenido que consumimos y siguen siendo fundamentales para que las marcas fortalezcan la relación y la fidelidad con sus consumidores”, sostiene Gabriel López, director creativo de Tropical Group.

Es posible desencadenar una interacción real desde el unboxing–desempacado–. Una activación de marca o un evento pueden convertirse después en contenido que amplifica el mensaje en distintos canales. Tropical Group tiene ese entendimiento, pues comprende el mercado actual, conoce a sus clientes y analiza lo que buscan los consumidores. Sabe que el reto del marketing experiencial ya no consiste únicamente en desarrollar activaciones, eventos o espacios, sino en construir escenarios que respondan al propósito de la marca y que, a su vez, generen conversaciones que trascienden en el tiempo.

“Vivimos una generación en la que todo lo que pasa muy rápido. El que aprovecha la oportunidad la saca del estadio y el que no puede perderla muy fácilmente. Entonces, una tendencia perfectamente es eso: lo inmediato, lo viral. No se trata solamente de crear experiencias que se hagan virales, aunque eso no es tan fácil, sino de estar atento a todo eso que se hace viral y usarlo como insumo para crear acciones”, subraya López.

El crecimiento de Tropical Group no consiste únicamente en expandirse junto a sus clientes, sino en hacerlo de manera sostenible. Para la agencia, reconocer la respuesta positiva del mercado implica planificar cada paso con inteligencia para generar un impacto de largo plazo. “Hoy, las empresas –y hablo también desde nuestra experiencia como agencia–valoran más que nunca la curiosidad, las ganas de aprender y el deseo permanente de adquirir conocimiento”, finaliza el director creativo.

Este artículo es una Colaboración paga con Tropical Group.

Artículo publicado en la edición #505 de los meses de agosto y septiembre de 2026.