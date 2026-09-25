Colsubsidio fortalece las mipyme con innovación, tecnología y estrategia empresarial

La empresa social ofrece programas que incrementan la productividad, la transformación digital y el acceso a nuevos mercados para las mipyme.

Las micro, pequeñas y medianas empresas –mipyme– representan un motor fundamental parala economía colombiana. Sin embargo, su crecimiento requiere fortalecer capacidades, incorporar nuevas tecnologías, consolidar modelos de gestión y acceder a nuevos mercados.

Con ese propósito, el Ecosistema de Productividad y Desarrollo Empresarial de Colsubsidio ofrece a las organizaciones programas adaptados a su madurez. Como punto de partida, identifica los principales impulsores de crecimiento de cada una –mercado, talento, mentalidad y cultura, estrategia y gestión– para ofrecer un acompañamiento ajustado a sus necesidades. Actualmente, Colsubsidio cuenta con más de 15 programas y 2 formatos de conexión empresarial, con los cuales ha acompañado a más de 5.000 mipyme afiliadas.

En el primer semestre de 2026, esta empresa social impulsó la competitividad desde diferentes frentes. En transformación digital, su programa MiPyme + Digitales promovió la adopción de herramientas tecnológicas en 600 organizaciones, mientras que el Programa de Inteligencia Artificial para la Productividad y el Bootcamp Ejecutivo de IA prepararon a 90directivos y empresas para incorporar esta tecnología en sus procesos y en la toma de decisiones.

En materia de internacionalización, Visión Exportadora permitió que 40 mipyme desarrollaran las capacidades necesarias para acceder a mercados internacionales, al facilitar conexiones con compradores del exterior y generar expectativas comerciales superiores a320.000 USD. Por su parte, Marketing Estratégico para MiPymes contribuyó al desarrollo delas capacidades comerciales de 100 organizaciones y la Rueda de Negocios conectó a 115mipyme con 25 grandes compradores y generó expectativas de negocio superiores a 1.000millones COP.

El programa Sostenibilidad Financiera acompañó a 95 empresas en su preparación para acceder a créditos, al mejorar el control de las finanzas, la capacidad para afrontar imprevistos y avanzar en el cumplimiento de sus objetivos. Además, el Consultorio Empresarial ofreció asistencia a 325 mipyme; Empresas + Innovadoras apoyó a 50organizaciones en el desarrollo de nuevos productos y servicios.

Durante el segundo semestre de 2026, Colsubsidio continuará ampliando su oferta con programas como Xposible Crecer 2026, Gobierno Corporativo 3.0, Eficiencia Tributaria, Mentalidad y Cultura, Conexión Comercial Internacional, Ruta de Crecimiento e Impulso Regional.

Este artículo es una Colaboración paga con Colsubsidio.

Artículo publicado en la edición #505 de los meses de agosto y septiembre de 2026.