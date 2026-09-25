En Grafitintas, el conocimiento también se imprime

En sus 35 años de historia, Grafitintas dejó de ser únicamente un proveedor de la industria gráfica para convertirse en un aliado estratégico de las industrias. Ese cambio de identidad, más que un hito puntual, es lo que la compañía considera su mayor logro.

Jairo Suárez fundó la empresa en 1991, luego de recorrer distintos eslabones del sector: fue operario de impresión offset, comercializó maquinaria y distribuyó tintas. Esa trayectoria le permitió entender el mercado y su necesidad de un aliado que conociera procesos y resolviera problemas. Con esa visión, en 1995, introdujo al país la tecnología de tintas UV para sistemas screen y offset, el primer paso de varias innovaciones.

Posteriormente, incursionó en flexografía de banda angosta con tintas base agua, UV y UV LED. En 2005, la compañía dio su primer paso internacional con la apertura de Grafitintas Ecuador y en 2008 abrió la sede de Medellín. En 2012, ingresó al mercado de máquinas de impresión digital para luego fusionarse con Asesorías Gráficas Ltda. en2016.

Ese recorrido consolidó un modelo de acompañamiento técnico más allá de la venta. La labor de Grafitintas va desde, consultoría, pruebas de producto, capacitaciones comerciales y productivas, medición de color y estandarización basada en G7+.

La compañía mantiene una cultura permanente de actualización asistiendo a expos internacionales y programas de formación en tecnologías que aporten valor al mercado local. Hoy, trabaja con fabricantes de maquinaria que integran IA y automatización y construye su portafolio con proveedores certificados en sostenibilidad, para priorizar desarrollos reales de economía circular por encima del simple cumplimiento normativo.

La segunda generación–Elkin y Diana Suárez–no llegó de un momento a otro: ambos crecieron cerca del negocio y comenzaron en labores operativas, mezclando tinta y limpiando tarros. Esa base les permitió entender la empresa desde sus cimientos antes de asumir responsabilidades mayores. Hoy, Elkin lidera el frente técnico y la gestión del color, mientras que Diana, desde la Dirección Comercial, impulsa nuevas estrategias de mercado, comunicación y transformación digital.

Grafitintas se reconoce como una de las empresas que impulsan el acompañamiento técnico integral como estándar en el sector, un modelo que otros actores del mercado adoptaron con el tiempo. Su participación en Andigraf y el impulso a Mujeres que Imprimen (iniciativa que visibiliza el liderazgo femenino en la industria gráfica) reflejan ese compromiso con el desarrollo colectivo del sector. De cara al futuro, la compañía identifica tres ejes que marcarán la industria: tecnología, sostenibilidad y conocimiento. Su reto será seguir siendo el puente entre las innovaciones globales y las necesidades reales de la industria colombiana y ecuatoriana.

Este artículo es una Colaboración paga con Grafitintas.

Artículo publicado en la edición #505 de los meses de agosto y septiembre de 2026.