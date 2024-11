El aporte de la inteligencia artificial a la sostenibilidad colombiana

Hablamos con Sandra Sierra, directora de Fenalco Solidario con quien hablamos sobre el Fenalco Solidario: El XIV Congreso Internacional de Sostenibilidad - “Futuro Megasostenible” que se realizará este 14 de noviembre en Bogotá.

Este espacio está centrado en cómo la inteligencia artificial está presente y además está transformando la sostenibilidad, dando enfoque a la gestion de recursos naturales, biodiversidad, energías renovables y reducción de residuos, donde se muestran tendencias y avances en Colombia.

Desde Revista P&M abordamos como en este congreso se alborada esta herramienta aprovechara las oportunidades de optimizar la sostenibilidad con la IA:

Revista P&M: Cuéntanos un poco más sobre cómo esta edición del Congreso Internacional ‘Futuro Megasostenible’ se diferencia de las anteriores.

Sandra Sierra: Este Congreso tiene cosas muy especiales. Primero, la agenda académica, donde este año le apostamos fuertemente a tener conversaciones sobre sostenibilidad e inteligencia artificial. Ambas, conjugan la prospectiva de los negocios, y queremos tener la oportunidad de conversar sobre cómo vemos estos temas, cómo se visualizan y qué desafíos tenemos. También, hablar sobre experiencias, porque ya hay organizaciones que han comenzado a implementarlo. Entonces, creo que la conversación será muy poderosa para que Colombia y que las empresas empiecen a abordar la inteligencia artificial, porque no lo veo como una opción; creo que ya es una realidad que debemos acoger. Realmente está creciendo a pasos agigantados, y es importante que evaluemos lo bueno qué puede traer, así como lo que hay alrededor del marco ético y demás, porque ahí radica el desafío de la inteligencia artificial.

Revista P&M: Este evento está enfocado en cómo la IA puede potenciar procesos y temas esenciales para la sostenibilidad. ¿Por qué es importante apostarle a la IA en este contexto?

Sandra Sierra: La sostenibilidad tiene un pilar fundamental que incluye los aspectos sociales, ambientales y económicos, y busca dejar un mejor planeta para las siguientes generaciones. Teniendo esto como base, la inteligencia artificial es una herramienta que debemos utilizar de manera inteligente para afrontar las necesidades en temas ambientales y sociales. Es una gran oportunidad para reducir esas brechas y enfrentar desafíos globales; la inteligencia artificial puede ser una herramienta eficaz para avanzar en esas brechas que tenemos.

Revista P&M: Conociendo la agenda y los temas clave de este evento centrado en la IA, ¿cuáles serían los primeros pasos para que esta herramienta se implemente adecuadamente en Colombia?

Sandra Sierra:

Lo primero es que, como lo estaba mencionando, hay un tema muy poderoso que vamos a ver el día de mañana: la prospectiva. La prospectiva nos va a permitir ver esos escenarios futuros. Vamos a traer un speaker que viene desde Emiratos Árabes, una región que utiliza de manera especial la inteligencia artificial y la prospectiva, y cómo esos escenarios futuros nos permitirán marcar el camino como país, como organizaciones, en temas de sostenibilidad.

Entonces, creo que el tema de la inteligencia artificial no está totalmente explorado. Hay que mirar el sistema de los escenarios, de las oportunidades. Hay muchas oportunidades que se pueden sacar y las desconocemos, y también empecemos a tener esas conversaciones regulatorias, porque no solo es Colombia, son todos los países donde está el principal dilema de la inteligencia artificial. Hasta dónde va su alcance, qué está permitido y qué no, porque creo que esa es la conversación fuerte y de base que tenemos que tener: la inteligencia artificial va a funcionar siempre y cuando tenga unos límites y unos parámetros claros.

Revista P&M: Desde Fenalco Solidario, ¿cómo se seleccionan las marcas que comparten la misma visión de sostenibilidad? ¿Realizan un estudio previo, o cuál es el proceso de selección para dar estos espacios a las marcas participantes?

Sandra Sierra:

Lo que hicimos fue escoger una agenda y definir una temática. ¿Cómo escogimos los temas? Consideramos la experiencia de las organizaciones y los moderadores; por ejemplo, en el panel de Caso de éxito, seleccionamos un moderador con experiencia para que fuera un panel dinámico. Así fue como estructuramos la agenda académica. Además, mañana tendremos un evento muy especial: la ceremonia de la distinción Fenalco Solidario Colombia, donde vamos a reconocer a cuatro organizaciones en temas de sostenibilidad, en las categorías social, ambiental, medios de comunicación, documental y crónica, e innovación.

La distinción Fenalco Solidario Colombia es un reconocimiento al país y a esos líderes inspiradores. Es importante que sigamos destacando lo que se está haciendo en el país, no solo en el ámbito empresarial, sino también a nivel personal, porque hay logros que debemos contar. En la categoría ambiental, el reconocimiento será para Hidroituango gran proyecto del país el tema hídrico.

En la categoría social, será para Procafecol, por el valioso trabajo que realizan con los cafeteros desde el ámbito social, generando un impacto muy positivo, y con su marca Juan Valdez, que se ha posicionado como un referente de país a nivel mundial. En la categoría de innovación, destacaremos la iniciativa Smartfilms, una plataforma que busca democratizar el cine y los cortos cinematográficos a través de dispositivos móviles, brindando a los jóvenes la oportunidad de acceder y aprender.

Finalmente, en la categoría de medios de comunicación, documental o crónica, el reconocimiento es para Ana Sofía Henao, influencer y modelo querida en Colombia que hoy es embajadora de temas de sostenibilidad, en especial del voluntariado ambiental. Entonces este también es un espacio para reconocer a los mejores del país.

Revista P&M: Además, se otorgará la Distinción Fenalco Solidario, que celebra ya su decimocuarta edición. ¿Cuál ha sido el impacto real de esta premiación en las prácticas de sostenibilidad de las empresas galardonadas en años anteriores?

Sandra Sierra:Nosotros hemos tenido la oportunidad de reconocer a muchas organizaciones y personas, como Frailejon Ernesto Pérez, Coca-Cola y Carlos Vives, además de entidades sociales espectaculares. Es una ceremonia muy especial, un reconocimiento que hacemos a los mejores, quienes con compromiso, dedicación y amor por nuestro país y planeta, siguen avanzando.

Los galardonados de este año son excepcionales, y merecen que los acompañemos en la ceremonia, donde se reconocerán esos logros que no debemos pasar por alto. Por ejemplo, la plataforma Smart Films es inspiradora; lo que hacen para democratizar y brindar oportunidades económicas a los jóvenes es realmente destacable.

Revista P&M: Finalmente, ¿qué es para Sandra la sostenibilidad?

Sandra Sierra: Para mí, la sostenibilidad es una prioridad, no es una opción ni una moda; es un estilo de vida. Cuando uno entiende la importancia de la sostenibilidad, se vuelve consciente y coherente en sus decisiones. Comprendemos que no estamos solos, que todo está interrelacionado y que lo que hacemos tiene impacto en otras esferas. Es esencial que pensemos más allá de lo individual.

Nos ha faltado pensar en colectivo, en nuestra comunidad, porque cuando lo hacemos, tomamos decisiones más acertadas. Para mí, la sostenibilidad es una decisión individual con impacto colectivo, que define acciones coherentes en la forma en que pensamos, sentimos, actuamos y soñamos. Quienes tenemos hijos esperamos dejarles un mundo mejor.

Esto es clave al hablar de las próximas generaciones: no podemos dejar el mundo en peores condiciones de cómo lo encontramos.

Cabe recordar que es el el XIV Congreso Internacional de Sostenibilidad: ‘Futuro Megasostenible’, se realizará el próximo 14 de noviembre en Bogotá, en Hall 74 Centro de Eventos.

